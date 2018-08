La société mère de Tim Hortons rapporte une hausse de ses bénéfices

La société a gagné 167,6 millions US au cours de son dernier trimestre, en hausse comparativement aux 89,5 millions US du même trimestre de l'année précédente.

Les ventes de Tim Hortons ont augmenté de plus de 2 %, tandis que les autres marques de l'entreprise, Popeye's Louisiana Kitchen et Burger King, ont connu une croissance de 11 % et 8 %, respectivement.

Sur une base ajustée, RBI a gagné 66 cents par action au cours du dernier trimestre, surpassant les attentes des analystes, qui étaient de 63 cents par action, selon Thomson Reuters Eikon.

Le chiffre d'affaires du géant de la restauration rapide a légèrement augmenté à 1,14 milliard US au cours du trimestre, contre 1,13 milliard US l'année précédente.