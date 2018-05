Le profit de la Financière Power grimpe de 21 %

L'entreprise montréalaise - dont les principales filiales sont l'assureur Great-West et la société de gestion de fonds Financière IGM - a engrangé un bénéfice net de 586 millions, soit 82 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars. En comparaison, elle avait réalisé un profit de 484 millions, ou 68 cents par action, lors de la même période l'an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté était toujours de 586 millions au plus récent trimestre, en hausse de 17 % comparativement à celui de 501 millions, ou 70 cents par action, du premier trimestre de 2017.

Les résultats ont été annoncés avant l'assemblée annuelle des actionnaires de la Financière Power.

Le bénéfice ajusté du plus récent trimestre comprenait 495 millions de Great-West, 107 millions de la Financière IGM et 44 millions de Pargesa Holding SA. Ces contributions se comparaient à des sommes respectives de 419 millions, 104 millions et 43 millions pour la même période l'an dernier.

Les souscriptions de Great-West ont progressé de 7 % à 34,6 milliards, tandis que les honoraires et autres revenus ont gagné 6 % à 1,4 milliard, alimentés par la solide performance du marché américain.

La Financière IGM a affiché des ventes nettes record de 1,4 milliard pour le premier trimestre.

À la fin du premier trimestre, la Financière Power détenait une participation économique de 67,7 % dans Great-West, 61,4 % dans la Financière IGM, 27,8 % dans Pargesa et 81,6 % dans Wealthsimple, une société de gestion de patrimoine torontoise.

La Financière Power est la principale filiale de la société de portefeuille Power Corporation du Canada, qui détient aussi des investissements dans les secteurs de l'énergie renouvelable et des médias.

- - -

Power Corporation du Canada détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'un accord conjoint avec une filiale du Globe and Mail et l'éditeur Torstar.