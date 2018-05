Le profit net de Lassonde grimpe de 11,2 % au 1er trimestre

Le producteur de jus et de boissons de fruits et légumes de Rougemont a engrangé un profit net de 14,5 millions $, ou 2,08 $ par action, pour le premier trimestre clos le 31 mars. En comparaison, il avait réalisé un bénéfice de 13,1 millions $, ou 1,87 $ par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 357,7 millions $ au premier trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de 3,5 pour cent par rapport à celui de 370,7 millions $ de l'année précédente.

En excluant l'effet défavorable du taux de change, les ventes n'ont diminué que de 0,9 pour cent, ce que l'entreprise a attribué en grande partie à un effet de prix défavorable aux États-Unis et à une diminution des volumes de ventes des produits de marques nationales.

Les impôts sur le résultat de Lassonde sont passés de 6,3 millions $ à 5,3 millions $ au plus récent trimestre. Le taux d'imposition effectif de l'entreprise, qui était de 31,2 pour cent l'an dernier, a reculé à 26,2 pour cent au premier trimestre, ce qui découlait de la réforme fiscale américaine adoptée aux États-Unis à la fin de l'an dernier.

Le président du conseil et chef de la direction de Lassonde, Pierre-Paul Lassonde, a expliqué dans un communiqué que les résultats du premier trimestre étaient «légèrement inférieurs» aux attentes de l'entreprise, «malgré la bonne performance de nos activités canadiennes».

«Sous réserve de facteurs externes significatifs et en excluant les effets anticipés de l'acquisition d'Old Orchard Brands, nous demeurons confiants d'atteindre en 2018 un niveau de croissance des ventes légèrement inférieur à celui de 2017 pour l'ensemble de l'exercice», a-t-il déclaré.

Lassonde a annoncé à la fin avril avoir conclu une entente pour acquérir Old Orchard Brands, un producteur de jus et boissons du Michigan. Lassonde versera une somme de 140 millions $ US en espèces pour mettre la main sur l'entreprise, qui emploie près de 100 personnes et dont le chiffre d'affaires a atteint 103,3 millions $ US l'an dernier.

Dans ses perspectives, Lassonde a indiqué s'attendre à ce que ses ventes pour l'exercice 2018 progressent plus lentement que l'an dernier, notamment en raison d'un environnement concurrentiel «plus difficile» aux États-Unis.

L'entreprise a en outre a noté que les ventes de l'industrie du jus de fruits aux États-Unis et au Canada avaient diminué pendant la période de 12 mois terminée à la fin mars. Lassonde a souligné qu'elle n'avait «pas d'indication lui permettant d'anticiper un renversement de cette tendance pour les trois prochains trimestres».

Lassonde, qui commercialise notamment les marques Oasis, Everfresh, Fruité et Rougemont, exploite 14 usines au Canada et aux États-Unis et compte près de 2100 employés.