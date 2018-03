Restaurant Brands International hausse ses profits

Restaurant Brands International a affiché jeudi un bénéfice de 91,4 millions de dollars US ou 37 cents US par action au troisième trimestre, comparativement à 86,3 millions US ou 36 cents US par action un an plus tôt.

RBI est la société mère des restaurants Burger King, Tim Hortons et Popeyes Louisiana Kitchen.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 275,6 millions US ou 58 cents US par action, contre 201,4 millions US ou 43 cents US par action un an plus tôt.

Ses revenus trimestriels sont passés de 1,08 milliard US l'an dernier à 1,21 milliard US cette année, notamment en raison de l'acquisition de Popeyes plus tôt cette année.

Les ventes des restaurants comparables se sont améliorées de 0,3% chez Tim Hortons et de 3,6% chez Burger King, mais elles ont reculé de 1,8% chez Popeyes.