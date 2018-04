Des personnalités demandent l'abandon du REM de la Caisse de dépôt

Une vingtaine de personnalités du domaine des transports et de l'écologie demande l'abandon du Réseau express métropolitain (REM), le projet de train léger de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Dans une lettre ouverte à paraître dans les journaux samedi, mais que La Presse canadienne a obtenue vendredi, le groupe fait valoir que malgré sa facture «de plus de 7,4 milliards», le REM ne diminuera pas la congestion routière et infiniment peu, soit 0,1 %, la pollution attribuée aux transports dans la région de Montréal.

Un des signataires de la lettre, le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), André Belisle, soupçonne que le gouvernement veut enfoncer le projet dans la gorge des gens pour des raisons partisanes.

«Quand on ne trouve pas la raison sur la table, il faut regarder en dessous: on est en campagne électorale», a-t-il déclaré en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne vendredi après-midi. Le gouvernement a déjà été accusé par l'opposition officielle péquiste de favoriser l'ouest de l'île avec ce projet, soit des circonscriptions détenues par des ministres, qui ont fait pression pour obtenir une antenne du REM, selon La Presse.

«Chaque fois qu'on a voulu enfoncer des projets dans la gorge des gens, c'était pour des intérêts particuliers, pas pour les intérêts du Québec», a poursuivi le président de l'AQLPA.

M. Belisle s'en prend aux façons de faire et à l'attribution du contrat au consortium de SNC-Lavalin. «C'est curieux que SNC-Lavalin, qui jusqu'à dernièrement faisait partie de la liste noire des entreprises, obtienne un «fast track» pour ce projet et que tout est «bulldozé» pour le projet.»

SNC-Lavalin n'a pas mis de temps à réagir. En après-midi, la vice-présidente aux communications de la société de génie-conseil, Isabelle Perras, a défendu la réputation de son entreprise.

«Nous n'avons jamais été bannis et en 2014, nous avons obtenu notre autorisation d'avoir des contrats avec le gouvernement du Québec par l'Autorité des marchés financiers, et c'était un autre gouvernement qui était au pouvoir, alors la politisation de l'obtention des contrats est totalement fausse.»

La cérémonie de la première pelletée de terre a eu lieu la semaine dernière et la Caisse doit procéder avec célérité, car l'entrée en service partielle du REM est prévue dès 2021. Déjà, le service sur la ligne actuelle de train de banlieue Deux-Montagnes-Montréal sera interrompu les fins de semaine à compter de la fin d'avril, pour entreprendre les travaux.

Cependant, les auteurs de la lettre estiment qu'il n'est pas trop tard pour stopper le chantier et trouver une autre solution. Ils rappellent que le projet a été remis en cause dès le début par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

«Dans le passé, de mauvais projets tels que la centrale thermique au gaz naturel du Suroît et la réfection de la centrale nucléaire de Gentilly 2 ont été annulés alors que les audiences du BAPE avaient eu lieu, que les décrets étaient signés et que les pièces étaient même commandées, écrivent-ils. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'autant plus que l'arrêt de ce projet de privatisation de nos transports publics devrait nous épargner facilement 400 millions par année.»

Les signataires appellent à remplacer le REM par le projet proposé par le Parti québécois s'il prend le pouvoir, appelé le «Grand Déblocage».

Ils font valoir que pour un investissement identique, le projet péquiste desservirait mieux l'ensemble de la région métropolitaine, notamment l'est de l'île et la Montérégie, et permettrait d'enlever l'équivalent de 133 000 automobiles de la route, soit 100 fois plus que le REM.

Évalué à un peu plus de 7 milliards, le plan du PQ prévoit neuf circuits de bus rapide dans l'est et l'ouest de Montréal, sur la Rive-Sud et sur la Couronne Nord, cinq lignes de tramways électriques dont quatre sur l'île desservant le secteur de l'hippodrome, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'est de Montréal jusqu'à son extrémité et le boulevard Saint-Laurent.

Le REM est un projet de plus de 6,3 milliards, selon les chiffres officiels, financé à moitié par la Caisse de dépôt et pour l'autre moitié par Québec, le fédéral et Hydro-Québec. Si on ajoute les 3 milliards investis par les pouvoirs publics aux 11 milliards versés en redevances sur 20 ans par le gouvernement , les municipalités et les usagers, pas moins de 14 milliards seront versés en fonds publics et en tarifs aux usagers à ce réseau entièrement privé, propriété de la Caisse.

Le REM comprendra une grande ligne allant de la Couronne Nord (Deux-Montagnes) à la Montérégie (Brossard) en passant par l'île de Montréal, ainsi que deux segments vers l'ouest de l'île, pour un total de 26 stations.