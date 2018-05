Gerry Sklavounos ne se présentera pas aux prochaines élections

« Je confirme aujourd'hui ce que ma famille et mes proches ont pu deviner depuis plusieurs mois déjà : je ne serai pas candidat aux prochaines élections », écrit le député indépendant. Gerry Sklavounos a été exclu du caucus libéral l'an dernier à la suite d'allégations de nature sexuelle. L'élu n'a pas été réintégré au caucus depuis, même s'il n'a pas été accusé formellement.

« Après quatre mandats à l'Assemblée nationale au service des citoyens de Laurier-Dorion, je décide que le moment est venu pour moi d'accorder plus de temps à ma jeune famille. L'arrivée de notre troisième enfant, attendu avec impatience le mois prochain, a fait pencher la balance de manière décisive », poursuit-il.

Sa déclaration ne fait pas allusion à la tourmente dans laquelle il a été plongé au cours des derniers mois. En avril dernier, M. Sklavounos faisait à nouveau les manchettes après qu'une jeune militante de 15 ans eut allégué avoir été victime de gestes déplacés de la part du député. Dans cette histoire, l'élu n'a fait aucun commentaire.

Gerry Sklavounos indique être « fier » du travail accompli dans Villeray et Parc-Extension depuis 2007 avec « la confiance de la population et l'appui de [son] personnel de comté [...] ». Il affirme effectuer son dernier mandat « avec le sentiment d'avoir réellement contribué à améliorer la qualité de vie des familles, aînés et concitoyens vulnérables ».