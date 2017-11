Jean-François Lisée salue l'élection de Valérie Plante

Le chef péquiste Jean-François Lisée, dont le parti est resté neutre pendant la campagne municipale, a offert sa pleine collaboration à la nouvelle mairesse. Il a également applaudi l'élection de plusieurs femmes à la tête de municipalités québécoises, notamment à Longueuil et à Saguenay.

« Il y a un plafond de verre qui a été brisé hier et c'est un très bon signe pour la plus grande participation des femmes à notre processus électoral et à la direction de grands dossiers et de la confiance que l'électorat décide de porter à des femmes », a dit M. Lisée.

Il a également remercié le maire sortant, qui a pris les rênes de la métropole au terme d'une période de « grande difficulté ».

« On doit reconnaître à Denis Coderre le fait d'avoir fait tourner un coin important à la ville dans son dynamisme, dans son estime de soi, a indiqué M. Lisée. Et je pense que cette estime de soi de la ville a permis à l'électorat de dire on passe à une autre étape. »

Le chef péquiste s'est dit ravi que Mme Plante et plusieurs nouveaux élus municipaux aient été élus sur la promesse de réaliser des projets de transport collectif.

Outre la « ligne rose » proposée par la leader de Projet Montréal, il a cité en exemple la nouvelle mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui souhaite prolonger la ligne jaune du métro ainsi que le maire réélu de Laval, Marc Demers, qui veut étendre la ligne orange dans sa ville.

Il promet qu'un éventuel gouvernement péquiste donnera suite aux attentes du monde municipal en matière de transport collectif.

« On salue ça et nous avons l'intention, au gouvernement, de répondre à cet appel », a-t-il dit.