Allégations: Jean-Marc Fournier songe à se retirer de son poste

Ulcéré, ébranlé de voir ainsi son intégrité mise en doute dans les médias lundi matin, M. Fournier avoue être en réflexion quant à la possibilité pour lui de demeurer en poste. «Je me pose la question, c'est un peu "plate" d'accepter d'être au centre d'une manoeuvre de déstabilisation du gouvernement. Si je me retire, je donne raison (à M. Francoeur) et contribue à déstabiliser le gouvernement. De me retirer alors qu'il n'y a rien... j'ai l'impression de répondre et d'encourager une manoeuvre de déstabilisation.»

Se retirer, «ce n'est pas mon premier réflexe», insiste M. Fournier, se disant conscient que dès demain, à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition réclameront sa tête. De passage à New York, Philippe Couillard renouvelait sa confiance au leader parlementaire du gouvernement. Il faut selon lui «prendre avec un grain de sel» les allégations de M. Francoeur. «Moi, j'ai confiance en M. Fournier. Il va continuer à présenter son côté de cette histoire-là et pour l'instant ça s'arrête là.»

Joint par La Presse en négociations à Ottawa, Raymond Bachand a dit trouver «épouvantable» le traitement médiatique des allégations de M. Francoeur.

En point de presse lundi, Jean-Marc Fournier soulignait qu'aucun policier ne l'avait contacté sur une activité de financement en mai 2008, au 1000 de la Commune dans le Vieux-Montréal. M. Francoeur affirme que la police avait terminé une enquête autour de tractations d'un entrepreneur immobilier qui, contre du financement au Parti libéral du Québec, demandait une intervention des ministres Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand.

Or M. Bachand n'était pas à ce cocktail bénéfice et M. Fournier soutient que jamais de telles interventions n'ont été abordées. «Jamais on m'a offert du financement pour des interventions dans le domaine du zonage», a-t-il martelé. Par la suite, il a souligné que le seul dossier proche de ce scénario touchait un projet immobilier aux Iles de Boucherville. «Il a été question de ce dossier des Iles pour lequel il y avait des problèmes d'acceptabilité sociale». Le projet ne s'est jamais réalisé.

Pour le chef péquiste Jean-François Lisée, le premier ministre Couillard n'avait pas pris «avec un grain de sel» les allégations au sujet de Sam Hamad ou de Gerry Sklavounos; il avait ordonné leur retrait du conseil des ministres ou du caucus libéral. «Qu'est ce qui fait que Jean Marc Fournier a droit à une immunité particulière», a demandé le chef péquiste. Le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales a engagé une enquête il y a plusieurs mois, a rappelé M. Lisée. «Comment se fait-il qu'on ne sache encore rien, que MM. Fournier et Bachand n'ont pas été rencontrés? Je trouve que c'est toujours très long ces histoires-là.»

Pour Amir Khadir, de Québec Solidaire, M. Fournier «est le suspect numéro deux de ce scandale. C'est le bras droit de M. Couillard comme ce l'était de M. Charest». Selon lui, il devrait démissionner.