Gabriel Nadeau-Dubois chez QS: pas de décision avant la mi-février

Pressenti pour succéder à Françoise David comme candidat de Québec solidaire dans Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois est toujours en réflexion et ne prendra aucune décision d'ici la mi-février.

« Ma réflexion se poursuit. Néanmoins, une chose est sûre : tant et aussi longtemps que la dernière page de l'aventure Faut qu'on se parle n'aura pas été tournée, je ne prendrai aucune décision », a expliqué M. Nadeau-Dubois dans un message Facebook rédigé dimanche après-midi.

Le message a été rédigé quelques heures à peine après son retour d'un voyage du Mexique.

« Je suis touché par le fait que plusieurs d'entre vous m'écrivent directement pour m'encourager à me lancer. Je le dis en toute sincérité », a-t-il écrit.

Le nom de Gabriel Nadeau-Dubois a beaucoup circulé pour succéder à Françoise David, cofondatrice de Québec solidaire, qui a pris sa retraite de la politique active la semaine dernière en laissant vacant son siège de députée de la circonscription de Gouin.

La tournée Faut qu'on se parle, menée notamment avec Jean-Martin Aussant, a pris fin le 8 décembre dernier après 163 assemblées de cuisine et 19 consultations publiques. M. Nadeau-Dubois a expliqué qu'il veut travailler sur le bilan de l'exercice avant de décider s'il fera le saut en politique active.

« Dans les prochaines semaines, je veux me concentrer pleinement sur la publication du bilan de la tournée. Je crois énormément à cette démarche et à son indépendance politique, et je veux que son dénouement soit à la hauteur. D'ailleurs, j'ai TRÈS hâte de vous en dévoiler, avec mes collègues, le résultat à la mi-février!, a écrit l'ancien leader étudiant.