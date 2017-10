Justin Trudeau rejette la déclaration d'indépendance catalane

«Le Canada reconnaît une Espagne unie. C'est notre position», a dit M. Trudeau, au cours d'une conférence de presse à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal.

Quelques heures auparavant, l'assemblée régionale catalane avait voté une déclaration d'indépendance, alors que Madrid se préparait à priver le gouvernement local des pouvoirs qu'il exerce habituellement.

«Je comprends qu'il y a beaucoup de questions internes à l'Espagne maintenant sur cette question de la Catalogne, a ajouté M. Trudeau, et nous espérons que ça se déroulera dans le respect de la loi, le respect de la constitution espagnole, le respect des principes de droit internationaux et surtout dans la non-violence et les instincts démocratiques.»

En anglais, il a réitéré que son gouvernement reconnaissait une Espagne «unique et unie».

Ouellet espère le Canada va «se rajuster»

La dirigeante bloquiste Martine Ouellet, qui avait exhorté en matinée le gouvernement canadien à reconnaître l'indépendance de la Catalogne, espère que «le Canada, qui se dit un pays démocratique» va «se rajuster», car «c'est pas chic d'avoir ce genre de position-là».

Elle a pourfendu la réaction des «pays qui se disent entre guillemets développés», dont le Canada, qui ne se gênent pas «pour donner la leçon» lorsque des scrutins sont émaillés de violences «en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud».

«Et là, tout d'un coup, parce que ça se passe en Europe, ils veulent protéger le statu quo? C'est troublant», a lâché Mme Ouellet en entrevue, quelques heures après avoir invité Ottawa à souhaiter la bienvenue à la Catalogne, «194e pays à l'ONU», dans le concert des nations.

Au parlement, vendredi, les députés du gouvernement libéral avaient répondu de façon plutôt évasive à l'appel de la dirigeante de la formation indépendantiste.

Tous les élus libéraux croisés au parlement en matinée marchaient sur des oeufs, la plupart offrant des réponses évasives dans lesquelles on détectait néanmoins un certain parti pris en faveur de l'unité de l'Espagne.

Tous, sauf la députée québécoise Alexandra Mendès, qui n'a pas fait de cachette de son opposition personnelle à la reconnaissance de l'indépendance de la Catalogne, telle que proclamée par le Parlement catalan à Barcelone.

«Je pense que la Constitution espagnole est très claire. Je ne crois pas que le Canada devrait reconnaître l'indépendance de la Catalogne», a-t-elle dit en mêlée de presse, reconnaissant toutefois qu'Ottawa se trouvait dans «une situation diplomatique très délicate».

La députée Mendès a tenu à préciser qu'elle ne cautionnait pas pour autant la réaction autoritaire du gouvernement central espagnol: «Je ne suis pas du tout d'accord avec l'attitude de Madrid. Mais que l'indépendance de la Catalogne soit reconnue, ça, je suis contre».

Chez les néo-démocrates, on n'est pas allé jusqu'à réclamer du gouvernement qu'il reconnaisse l'indépendance catalane. Le député Matthew Dubé regrette toutefois qu'Ottawa soit si timide à défendre le «droit fondamental» des peuples à l'autodétermination.

Il a qualifié de «préoccupante» la mise sous tutelle, par le gouvernement de Mariano Rajoy, de celui de Carles Puigdemont - immédiatement après la proclamation d'indépendance, le Sénat espagnol a entrepris des démarches pour suspendre le statut d'autonomie de la Catalogne.

Au Parti conservateur, on a été nettement moins loquace, comme on l'est depuis le début de cette crise en Espagne. L'élu Alain Rayes a simplement fait valoir lors d'une très brève mêlée de presse que c'était au gouvernement de Justin Trudeau de se prononcer sur la question.

«C'est un sujet qui est extrêmement complexe, il n'y a pas de réponse simple à ça. (...) C'est un enjeu pour le gouvernement», a-t-il plaidé avant de s'engouffrer dans la Chambre des communes, vendredi matin.

Une reconnaissance internationale de la déclaration unilatérale catalane pourrait donner un coup de pouce au gouvernement régional de Carles Puigdemont, mais cela ne suffirait pas pour en faire un État aux yeux de la communauté internationale, selon Maxime St-Hilaire.

«La question la plus essentielle, c'est la question de l'effectivité. La reconnaissance d'État, ce n'est pas un mécanisme qui donne des effets juridiques», a exposé en entrevue téléphonique le professeur en droit constitutionnel de l'Université de Sherbrooke.

Et dans le cas de la Catalogne, qui «n'a pas de droit unilatéral à la sécession en vertu du droit international», l'«étau commence à se resserrer», car «l'État espagnol est bien présent et bien effectif sur le territoire de la Catalogne», a précisé M. St-Hilaire.

- Avec Mélanie Marquis, La Presse canadienne