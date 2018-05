Des entraves au pont Champlain et au tunnel La Fontaine pour le long week-end

Les traversées entre Montréal et la Rive-Sud pourraient être compliquées durant tout le long week-end de la fête des Patriotes, alors que des travaux forceront la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine vers le sud et la fermeture d'une voie de circulation sur trois sur le pont Champlain.

Entraves à l'autoroute 15 et l'échangeur Turcot

De plus, l'autoroute 15 Nord sera encore fermée à la circulation pour toute la fin de semaine, à travers l'échangeur Turcot, tandis que les résidants de Laval devront composer avec une fermeture complète de l'autoroute 440 vers l'est entre la route 117 et l'autoroute 13.

Il est à noter que la plupart de ces entraves seront en vigueur jusqu'à mardi matin en raison du jour férié lundi.

AUTOROUTE 15 ET ÉCHANGEUR TURCOT

L'autoroute 15 Nord sera fermée à toute circulation entre le boulevard De La Vérendrye et la rue Sherbrooke à partir de 22 h ce soir et jusqu'à 5 h mardi matin, en raison des chantiers en cours dans l'échangeur Turcot. En conséquence, l'entrée de l'A15 à partir du boulevard De La Vérendrye de même que la bretelle reliant l'autoroute 20 et la route 136 à l'autoroute Décarie (A15) seront aussi fermées durant la même période.

De plus, les utilisateurs de l'autoroute Décarie ne pourront pas accéder à la route 136, en direction du centre-ville, ni à l'autoroute 20, vers l'ouest de l'île, en raison de la fermeture de la bretelle de l'A15 Sud à partir de 22 h ce soir.

PONT CHAMPLAIN

Des fermetures partielles sont aussi prévues dans les deux sens, sur le pont Champlain, en raison des travaux de construction du nouveau pont. En direction de la Rive-Sud, deux voies de circulation resteront disponibles toute la fin de semaine. Par contre, une congestion importante pourrait toucher les utilisateurs qui entrent à Montréal par le pont Champlain, car une seule voie de circulation sera ouverte en direction ouest à partir de l'autoroute 10. L'utilisation des ponts Jacques-Cartier ou Mercier est fortement recommandée durant toute la fin de semaine, jusqu'à mardi. La circulation sur le pont Victoria se fera normalement, une voie par direction.