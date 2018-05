Travaux routiers: retards à prévoir près des grands chantiers

L'arrivée de la fin de semaine rime avec l'intensification des travaux routiers à Montréal. À compter de cette nuit, des entraves majeures encombreront le réseau routier jusqu'à lundi matin. Les secteurs de l'échangeur Turcot, de l'autoroute Bonaventure et du pont Champlain, entre autres, risquent de causer plus de maux de tête aux automobilistes.

ÉCHANGEUR TURCOT

Plusieurs entraves perturberont l'échangeur Turcot. La route 136 sera fermée en direction ouest entre la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa - pont Champlain/pont Victoria) et l'entrée en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. Toujours en direction ouest, les entrées de la route 136 en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville seront aussi inaccessibles.

Dans la direction opposée, la route 136 (A720) sera fermée entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame. La rue Notre-Dame, entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul, sera aussi fermée. Ces entraves seront présentes jusqu'à 5 h, lundi matin.

PONT CHAMPLAIN

L'autoroute 10 (Bonaventure) sera aussi touchée par plusieurs entraves sur le réseau ce week-end. Le boulevard Gaétan-Laberge sera fermé dans les deux directions, entre la rue Gilberte-Dubé et la bretelle d'entrée de l'autoroute 15 en direction nord, à compter de samedi 19 h jusqu'à dimanche 10 h. À noter que la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) est aussi fermée selon le même horaire.