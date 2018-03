La construction d'une nouvelle usine projetée aux lagunes de Mercier

Chemin faisant, les élus provinciaux et la mairesse de Mercier ont promis plus de transparence, ce matin, dans une salle communautaire bondée de citoyens de la Rive-Sud de Montréal. Les résidants de la région espèrent depuis 50 ans une solution définitive pour éliminer la contamination causée pas le déversement de déchets industriels liquides sur une superficie de 400 000 mètres cubes de sable et de gravier, et 750 000 m3 de roc fracturé.

La nouvelle usine ne permettra pas pour l'instant d'éliminer les contaminants, mais elle améliorera les opérations de confinement des contaminants, explique le gouvernement. Avant d'en dévoiler les détails, des experts du ministère de l'Environnement ont assuré que les tests continuent de révéler la présence de contaminants en deçà de ce qui pourrait être nuisible pour la santé. (95% des contaminants sont interceptés, affirme-t-on). Et la contamination ne progresse plus, assure-t-on.

«Les lagunes sont dans l'actualité depuis les années 60. C'est l'un des sites les plus contaminés au Canada. Aujourd'hui, on annonce la meilleure solution avec les connaissances scientifiques actuelles. Mais, ce n'est pas une solution définitive. Elle va certainement nous amener vers une solution définitive du dossier en tenant du même coup des travaux de recherche», a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, Pierre Moreau, aussi député de Châteauguay.

La première étape du projet se dépliera en 2018, avec la réalisation de travaux préparatoires. Afin d'y arriver, le gouvernement compte sur la collaboration de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). En 2019, du forage, des essais de perméabilité des dépôts et du roc, de même que de l'échantillonnage seront effectués. Selon les échéanciers présentés, la construction sera mise en branle entre 2010 et 2025.

À la fin du point de presse, le ministre Moreau a assuré à La Presse que les poursuites judiciaires contre le géant américain propriétaire de l'ancien incinérateur à déchets, Clean Harbours, ne sont pas terminées. Toute la sage remonte, en fait, à 2007.

«Il y a eu un processus de mise en demeure. Les négociations, qui avaient commencé en 2014, ont achoppé il y a environ un mois. Le processus judiciaire se poursuit», a-t-il soutenu.