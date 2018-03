Une fausse nouvelle qui ne veut pas mourir

Depuis trois ans, un conflit entre la Ville de Dorval et des parents musulmans, inventé de toutes pièces, est relayé à profusion sur les réseaux sociaux.

Certaines versions de la fausse lettre impliquant le maire de Dorval sont associées à une photo de Justin Trudeau dans le but de tourner en dérision les politiques d'immigration canadiennes.

Si certaines nouvelles importantes ont une courte vie dans la sphère publique, d'autres, pourtant erronées, ne veulent tout simplement pas mourir.

Car non, le maire de Dorval n'a pas tenu tête à des musulmans qui demandaient que le porc soit interdit dans les cafétérias scolaires de la municipalité de l'ouest de Montréal.

Une fausse nouvelle relayée à des dizaines de milliers de reprises sur les réseaux sociaux il y a trois ans a refait surface au cours des dernières semaines. Un long billet publié notamment en anglais, en français et en espagnol raconte que les parents d'enfants fréquentant les écoles de Dorval auraient reçu une note dans laquelle la Ville se vanterait d'avoir « raison de refuser toute concession à l'islam et à la sharia ».

Reprenant des arguments utilisés par les groupes opposés à l'immigration, la fausse missive avance que « si le Canada est une terre d'accueil, ce n'est pas le maire de Dorval qui accueille les étrangers, mais les Canadiens-Québécois ».

« Finalement, ils doivent comprendre qu'au Canada (Québec) nous avons de racines judéo Chrétiennes, des arbres de Noël et des fêtes religieuses, mais la religion doit demeurer du domaine privé », ajoute le texte truffé de fautes, vraisemblablement attribuables à une traduction de mauvaise qualité.

Une recherche sommaire nous a permis de recenser des partages du billet sur Facebook en provenance des quatre coins du monde : seulement depuis lundi matin, la publication a été reprise par des internautes au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde, au Pakistan, au Liban, au Kenya, en Malaisie, au Venezuela, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ainsi qu'au Québec et au Canada anglais.

PHÉNOMÈNE CONNU

« On en entend parler tous les deux ou trois mois, confirme Sébastien Gauthier, porte-parole de la Ville de Dorval. Et généralement, c'est parce que quelqu'un nous écrit sur Facebook pour féliciter le maire. Nous devons alors chaque fois rectifier les faits. »

Au moment de la première « vie » de cette fausse nouvelle, au début de l'année 2015, Radio-Canada et Métro rapportaient que la lettre qui circulait sur les réseaux sociaux était de toute évidence calquée sur un canular dont a été victime le maire d'Ath, en Belgique, quelques années auparavant. Les motifs de son adaptation pour Dorval demeurent inconnus.

« En 2015, on a senti le besoin de publier une mise au point majeure, mais depuis ce temps-là, le volume de réactions des citoyens n'a pas été trop important, poursuit M. Gauthier. On pense que les gens de Dorval sont au courant de la situation. C'est malheureusement la réalité des réseaux sociaux. C'est certain qu'on aimerait que ça cesse, mais bonne chance pour y arriver ! »

Le faux affrontement entre Dorval et des parents musulmans est notamment relayé à grande échelle par des sites d'extrême droite, au côté de récits - réels ceux-là - d'élus français qui refusent depuis l'an dernier d'offrir des repas sans porc dans les écoles de leurs communautés. Par exemple, Julien Sanchez, maire issu du Front national, a non seulement fait supprimer les « repas de substitution » des écoles de sa commune de Beaucaire, mais il a instauré tous les lundis midi un repas à base de porc, rapporte le Figaro.

La version québécoise de la lettre anti-islam a connu 17 moutures en une seule année, rapporte pour sa part le site Buzzfeed. Et l'une d'entre elles est diffusée avec une photo de Régis Labeaume, raccourci lié à un titre en anglais qui évoque le combat d'un « maire québécois » (Quebec mayor). D'autres l'associent plutôt à une photo de Justin Trudeau dans le but de tourner en dérision les politiques d'immigration du Canada.