Gel de taxes à Brossard en 2018

Les citoyens de Brossard auront droit à un gel de taxes en 2018. La nouvelle mairesse Doreen Assaad a décidé de maintenir le taux d'imposition et les tarifs, malgré une augmentation de 2,9 % des dépenses de sa ville.

Brossard a présenté hier soir son budget pour l'année 2018. Les dépenses s'élèveront à 166 millions, soit 4,7 millions de plus qu'en 2017. Une importante partie de la hausse est due à la quote-part pour faire partie de l'agglomération de Longueuil. Cette augmentation de la quote-part est elle-même attribuable à la hausse de la contribution des villes à la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain, qui veille désormais aux transports en commun.

Cette augmentation des dépenses ne se traduira pas en hausse de taxes, puisque la croissance soutenue du marché immobilier de la ville suffit à la compenser. En gelant les tarifs, Bossard prévoit recevoir 118,6 millions en taxes, soit 3,2 millions de plus qu'en 2017. Les revenus des tarifs, eux aussi gelés, augmenteront de 1,5 million pour s'établir à 29,1 millions.

Avec ce gel de taxes, la maison moyenne de Brossard, évaluée à 322 844 $, recevra ainsi un avis d'imposition de 2556 $ en 2018.

« Nous avions promis de respecter la capacité de payer des contribuables et le contenu de ce budget en est la preuve évidente », a déclaré Doreen Assaad.

« En gelant le taux de taxation foncière et celui des différents tarifs, notamment pour la consommation d'eau et la gestion des matières résiduelles, Brossard conserve une taxation qui se situe parmi les plus basses au sein des villes comparables », s'est félicitée quant à elle Julie Bénard, élue présidant le comité des finances.

La dette de Brossard s'élève désormais à 149 millions, en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. La Ville dispose également d'un confortable coussin, alors que ses surplus s'établissent à 43,7 millions.

Travaux prévus

En plus de son budget, Brossard a dévoilé son programme triennal des immobilisations, soit les travaux prévus pour les trois prochaines années. En 2018, la Ville prévoit investir 20 millions dans la construction d'un complexe aquatique, projet qui nécessitera un autre investissement de 20 millions en 2019. La Ville mettra également 36,4 millions dans la construction du viaduc du Quartier, projet qui aura lui aussi besoin d'un autre investissement de 9,4 millions en 2019.