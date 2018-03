Fermeture de l'A15 et l'A720 du centre-ville jusqu'au pont Mercier

Une section de plusieurs kilomètres de l'autoroute Ville-Marie (A720) en direction ouest, entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Turcot, sera complètement et définitivement fermée à la circulation automobile à minuit, ce soir.

Les structures surélevées qui longent le quartier de la Petite-Bourgogne et la ville de Westmount depuis le début des années 70 seront démolies dans les prochains mois, afin de faire place à une nouvelle route, numérotée 136, qui sera construite sur un remblai de 10 m de hauteur et 1 km de longueur. La nouvelle 136 Ouest ne sera toutefois pas mise en service avant 2019.

À compter de lundi, la circulation de l'A720 Ouest sera donc déviée sur deux voies de circulation temporaires, aménagées à contresens sur la route 136 Est.

Afin de mettre cette nouvelle configuration en place, l'autoroute 720 et l'autoroute 20 seront complètement fermées à la circulation, en direction ouest, durant toute la fin de semaine, à partir du centre-ville de Montréal jusqu'au pont Mercier.

En direction contraire, la circulation sera libre d'entraves sur l'autoroute 20 Est et la route 136, jusqu'au centre-ville de Montréal.

Les automobilistes qui arrivent de l'est de Montréal, de la Rive-Sud ou de la banlieue nord et qui souhaitent se rendre à l'aéroport Montréal-Trudeau devront passer par l'autoroute 40 et filer en direction ouest jusqu'aux autoroutes 13 Sud ou 520.

Le pont Mercier, quant à lui, sera ouvert et accessible via l'autoroute 20 Est.

Ces entraves pourraient être remises à la semaine prochaine à cause de contraintes opérationnelles.