Sondage Ipsos-La Presse-Global News: la CAQ et le PLQ à égalité

Depuis le début de la campagne électorale, deux partis ont véritablement bougé dans les intentions de vote. La CAQ a chuté de 6 points, à 30%, carrément à égalité avec le Parti libéral (PLQ). Québec solidaire a quant à lui monté de 5 points, à 16% désormais, d'après l'enquête menée auprès de 1250 répondants.

L'enquête, menée du 20 au 23 septembre, dans les jours qui ont suivi le dernier débat télévisé, observe que le PLQ et le Parti québécois (PQ) font du surplace. À 30%, le PLQ a grimpé d'un point depuis le début de la campagne; le PQ, à 20%, a connu une hausse de deux points. «C'est clair dans tous les sondages que la CAQ est en chute, la question reste à savoir si cette descente est terminée», observe Sébastien Dallaire, patron d'Ipsos.

Francophones

L'avance de la CAQ chez les francophones ne laisse pas de doute sur l'issue du scrutin du 1er octobre, selon lui. La CAQ a l'appui de 36% des francophones, tandis que le PLQ est proche de son plancher historique avec un maigre résultat de 17%. Le PQ a 25% des intentions de vote francophones et Québec solidaire, 18%. «Tout peut encore arriver», observe le sondeur, mais avec cette avance, François Legault sera probablement porté au pouvoir, avec un gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale, prédit M. Dallaire. En quatre semaines de campagne, la CAQ a perdu cinq points chez les francophones et les libéraux, quatre. Québec solidaire a six points de plus et le PQ, trois.

Avec 76% d'appuis chez les allophones, les libéraux ont consolidé leur vote et retrouvé le niveau de l'hiver dernier. On peut penser que le débat sur l'immigration a rallié les électeurs qui étaient dans le passé fédérés par le débat sur la souveraineté, précise le sondeur. Par tranches d'âge, on observe que Québec solidaire récupère l'appui de 27% des jeunes, «ce qui aurait un impact majeur s'ils vont voter», résume le sondeur.

Opinion cristallisée

L'enquête démontre que l'opinion des électeurs est passablement arrêtée. Pas moins de 52% des répondants se disent désormais «absolument certains» de leur choix - 10 points de plus que lors du précédent sondage Ipsos. Si on ajoute les 31% qui se disent «plutôt certains» quant à leur vote du 1er octobre, on conclut que la réflexion est très avancée pour 8 électeurs sur 10. Les partisans des principaux partis sont prêts a voter - 54% des électeurs caquistes sont «certains», 53% des libéraux sont dans le même camp. Pour le PQ et Québec solidaire, la détermination se trouve chez 50% et 47% des supporteurs, respectivement.

Meilleur premier ministre

Comme meilleur premier ministre, François Legault est toujours en première place, avec 22% de soutien, mais il a chuté de six points depuis le début de la campagne. Philippe Couillard le suit de près, à 21%, en hausse de trois points. Jean-François Lisée a émergé - il était au plancher à 9%, il obtient désormais 14% de confiance. «Il partait de très loin... S'il y a un point positif pour lui dans l'enquête, c'est celui-là», dit M. Dallaire. Manon Massé est désavantagée par une question qui la place comme première ministre - elle obtient 11%, cinq points de mieux qu'au début de la campagne.

Volonté de changement

La volonté de changement se retrouve désormais à 60% chez les répondants, trois points de moins qu'au début de la campagne. Ceux qui veulent garder le gouvernement comptent pour 23% des électeurs, deux points de plus qu'en début de campagne. Les hommes (26%) et les gens de plus de 55 ans (30%) sont ceux qui souhaitent le plus garder le gouvernement. Les électeurs du 450, de Québec et des régions sont nettement favorables à un changement de gouvernement.

Meilleure campagne

Quand on leur demande quel chef a mené la meilleure campagne, Manon Massé, de Québec solidaire, est en avance, avec 19% d'appuis. C'est la seule des quatre principaux chefs dont la campagne avoisine l'intention de vote. Pour les autres, le travail réalisé depuis un mois est en deçà de l'appui potentiel au parti. Ainsi, François Legault a la meilleure campagne selon 17% des répondants. Philippe Couillard obtient 15% et Jean-François Lisée ferme la marche à 14%. «Quand on fait moins bien que ses intentions de vote, c'est que vous n'êtes pas perçu comme performant en campagne, observe M. Dallaire. Beaucoup d'électeurs ne sont pas impressionnés par ce qu'ils ont vu jusqu'ici.» Les sympathisants libéraux sont moins galvanisés par la campagne de leur chef : 49% jugent qu'il est le meilleur. Chez Québec solidaire, 68% des partisans accordent la palme à Mme Massé. Les jeunes, surtout, approuvent la campagne de QS.

Victoire de la CAQ : pas certain

Pour les électeurs, la partie n'est pas jouée. On observe que 36% des répondants estiment que la CAQ va l'emporter, mais 28% estiment que c'est plutôt les libéraux qui seront reportés au pouvoir. Le PQ et Québec solidaire sont clairement devancés, avec 5 et 3% respectivement. Surtout, 26% des répondants estiment ne pas savoir qui l'emportera. Les hommes et les électeurs de Québec, du 450 et des régions, surtout, croient que la CAQ va l'emporter.

Enjeux

Au palmarès des enjeux, le portrait n'a guère bougé depuis le début de la campagne, observe Ipsos. La santé reste l'enjeu le plus déterminant, et de loin, pour les électeurs, avec 63% des répondants, deux points de plus seulement qu'au début de la campagne. Les taxes sont à 28%, deux points de moins. L'environnement est loin derrière avec 18%, une hausse de trois points. Même si cet enjeu a provoqué une collision entre les partis, l'immigration est loin dans la liste des enjeux, avec 16%, 2% de plus seulement qu'au début de la campagne.

Confiance : CAQ en baisse

Selon l'enjeu, la confiance envers la CAQ a baissé depuis le début de la campagne. Désormais, 21% des répondants estiment que ce parti est le mieux placé pour gérer la santé - sept points de moins qu'en début de campagne. Les libéraux n'ont pas bougé, à 19%, le PQ et QS récoltent respectivement 13 et 12%. Même tendance sur la question des taxes et des impôts : la CAQ descend de six points dans la confiance, à 21%, les libéraux perdent un point, à 21%. Encore une fois, PQ et QS sont ex aequo avec 10 et 9%.

Sur l'économie, c'est cette fois le PLQ qui décroche le plus d'appuis, avec 27%, une légère hausse de deux points depuis le début de la campagne. La CAQ a chuté de cinq points, à 21%. Pour l'éducation, la CAQ et le PLQ sont quasiment à égalité, 20% contre 19%. Pour l'environnement, c'est Québec solidaire qui recueille le plus d'adhésion avec 28%, une hausse de 11% par rapport au début de la campagne.

Sur l'immigration, le score du PLQ n'a pas bougé depuis un mois, à 24% ; la CAQ est derrière avec 20%. Le PQ marque des points sur la protection du français avec 39% de confiance, contre 14% à la CAQ et 9% aux libéraux et aux solidaires.

***

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Ipsos a joint 1250 personnes pour réaliser cette enquête, du 20 au 23 septembre. De ce nombre, 850 entrevues viennent d'un panel internet, 400 autres ont été réalisées par téléphone, dont 40% par cellulaire. La méthode d'Ipsos a été développée à partir de 450 élections dans le monde entier au cours des 20 dernières années. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, de la région, du niveau de scolarité et de la langue maternelle. L'enquête a un «intervalle de crédibilité» de plus ou moins 3,2%, 19 fois sur 20. Cet intervalle de crédibilité est plus grand pour les sous-groupes de la population.

>> Consultez le sondage sur le site de la firme Ispos