Le PQ promet une taxe «glouton» sur le salaire des hauts dirigeants

Le Parti québécois s'attaque aux « ultrariches » et le fait avec une formule qui frappe l'imaginaire : dès la troisième année d'un premier mandat, il promet d'instaurer une taxe « glouton ». Cette mesure viserait les entreprises dont la moyenne des 5 plus hauts salaires est plus de 30 fois supérieure à la moyenne salariale de ses employés.