Transports: Legault ouvert à une ligne rose en surface

Au terme d'une rencontre avec Mme Plante, vendredi, le chef caquiste a entrouvert la porte au projet une première fois. Il a promis de mener à terme les études de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sur neuf projets de transport collectif, dont la ligne rose.

Puis, quelques minutes plus tard, son porte-parole a confirmé qu'un gouvernement de la CAQ pourrait être favorable à ce que le projet soit réalisé sous une autre forme, par exemple celle d'un train de surface.

« On n'exclut pas pour d'autres formes, a affirmé Guillaume Simard-Leduc, directeur des communications de M. Legault. Mais sous la forme du métro, c'est clairement trop cher et on ne fera pas ça. »

C'est un changement de ton important, car le chef de la Coalition avenir Québec avait opposé un refus catégorique au projet de ligne rose le printemps dernier.

La mairesse Plante s'est dite satisfaite de sa rencontre avec le chef caquiste au terme de leur tête-à-tête.

« On a un côté très pragmatique, tous les deux, a-t-elle dit. Quand il est question entre autres du transport, c'est de se dire qu'il y a une étude en cours. On va prendre le temps de voir les résultats. Il y a une étude pour la ligne rose, mais aussi pour la ligne orange, la ligne jaune, pour le tramway de l'Est par l'ARTM. Donc, prenons le temps de voir ce qu'il en ressort. »