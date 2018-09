Le PQ perd sa candidate dans Laporte

Barbara Guy, qui selon Le Courrier du Sud est gestionnaire de projets dans le milieu municipal depuis 20 ans, tentait de se faire élire contre la députée libérale sortante, Nicole Ménard.

« L'Établissement d'enseignement où je travaille m'a confié un mandat professoral plus important que ce à quoi je m'attendais, et qui serait difficile de concilier avec le rythme effréné d'une campagne électorale », a récemment annoncé Mme Guy sur sa page Facebook.

La circonscription de Laporte est un château fort libéral. Le parti la détient de façon ininterrompue depuis 1981.