Enfants gais et psychiatrie: le pape est «moyenâgeux», selon Lisée

Alors qu'il revenait à Rome hier après un voyage en Irlande, le chef de l'Église catholique a dit aux journalistes à bord de son avion que «[lorsque l'homosexualité] se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie, pour voir comment sont les choses. C'est autre chose quand cela se manifeste après vingt ans».

«Je ne serais pas surpris qu'au sein du clergé québécois [et auprès de fidèles] plus ouvert d'esprit que le pape, qu'il y ait un grand malaise», a dit le chef péquiste, appelé à commenter ces déclarations lors d'un point de presse à Terrebonne.

Agressions sexuelles dénoncées

Sur un autre sujet, l'Église catholique est aussi dans la tourmente ces jours-ci avec des accusations mettant en cause des actes pédophiles commis en toute impunité par des membres de son clergé pendant des décennies, de l'Irlande aux États-Unis en passant par le Chili. Des victimes appellent à l'action pour que les responsables soient sanctionnés.

«L'Église catholique est présente au Québec et elle a été complice dans plusieurs cas d'agressions sexuelles sur des enfants québécois. (...) Il n'y aucune excuse et aucune explication acceptable. Ce sont des comportements condamnables, qui doivent être condamnés et qui doivent être punis», a dit M. Lisée lundi.

- Avec l'Agence France-Presse