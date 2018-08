Legault présente sa probable ministre de la Santé

L'ancienne présidente-directrice générale de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal sera candidate de la CAQ dans Sanguinet. Une annonce qui survient quelques jours après que les pourparlers de M. Legault avec Gertrude Bourdon eurent échoué.

Le chef caquiste dit être «tombé en amour» avec cette gestionnaire devenue consultante, qu'il a rencontrée lundi. Il affirme que leurs idées sur le réseau de la santé sont parfaitement au diapason. Les deux s'entendent pour changer le mode de rémunération des médecins pour encourager la prise en charge de patients. Et les deux souhaitent renégocier l'entente avec les médecins spécialistes.

«Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la première ligne, on ne pourra pas penser régler l'ensemble des problèmes du réseau de la santé, a résumé M. Legault. Et c'est exactement ce que pense Mme McCann. Donc ça a été pas mal plus facile, ma rencontre avec Mme McCann que ma rencontre avec Mme Bourdon.»

M. Legault n'a cependant pas voulu confirmer que Mme McCann sera titulaire de ce portefeuille névralgique si le parti remporte les élections.

Mme McCann ne s'est pas formalisée de n'avoir été invitée dans l'équipe caquiste qu'après que Mme Bourdon ait refusé de s'y joindre.

«Je me sens comme étant le premier choix de M. Legault», a-t-elle résumé.

Elle a laissé entrevoir un style de gestion qui fera contraste avec le ministre sortant de la Santé, Gaétan Barrette, connu pour son tempérament combatif. Un trait de caractère qui l'aidera pour renégocier la rémunération des médecins spécialistes.

«Dans des négociations comme celles-là, ce n'est pas noir ou blanc, il y a vraiment différentes étapes, a-t-elle résumé. Et au fil des discussions, on peut trouver une solution ensemble. Je ne suis pas une personne qui va imposer des choses, je suis une personne qui va toujours dialoguer.»

François Legault a passé la journée de vendredi en campagne en Montérégie. En plus d'officialiser la candidature de Danielle McCann, il a annoncé celle de Marie-Chantal Chassé, présidente de l'entreprise JMJ Aéronautique, dans Chateauguay.

Satisfait

Le chef caquiste a accueilli avec satisfaction le départ de M. Barrette du ministère de la Santé, confirmé vendredi par Philippe Couillard. Plus tôt cette semaine, il avait mis au défi M. Couillard de le dégommer de ce ministère.

Un sondage commandé par la CAQ indiquait que 81% des répondants ne veulent plus de Gaétan Barrette comme ministre de la Santé.

«Je suis content», a indiqué M. Legault, informé du départ prochain du ministre. Mais il a aussi lancé un autre défi à M. Couillard.

«J'ai une nouvelle question pour lui: pourquoi ça lui a pris quatre ans?», a-t-il ironisé.