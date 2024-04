(Montréal) Une avocate représentant deux femmes agressées sexuellement par le père d’une famille d’accueil à 16 ans d’intervalle envisage de poursuivre le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Valérie Assouline a déclaré que le CIUSSS, qui supervise la protection de la jeunesse dans la région, doit être tenu responsable d’avoir ignoré la première victime lorsqu’elle a signalé son agression et d’avoir placé d’autres enfants dans le foyer pendant de nombreuses années. Son témoignage a été rapporté par La Presse mercredi.

« Je veux m’assurer que [la protection de la jeunesse] sache que cela n’arrivera plus », a déclaré Me Assouline en entrevue.

L’avocate affirme qu’une de ses clientes a été droguée avant de se réveiller nue dans la maison d’Éric Jean, le père de la famille d’accueil en question, à deux reprises en 2004 à l’âge de 12 ans. L’enfant a rapporté les faits à un membre de sa famille, qui lui a simplement conseillé de ne pas boire le café servi par M. Jean.

La victime a ensuite été violée une troisième fois, alors qu’elle était pleinement consciente, dit Me Assouline.

La fillette a signalé sa troisième agression au CIUSSS, mais n’a pas été crue. Elle a plutôt été placée dans un centre jeunesse après que la mère de la famille d’accueil a raconté aux autorités qu’elle consommait des drogues.

Des enfants ont continué à être placés dans cette famille d’accueil jusqu’à ce que l’autre cliente de Me Assouline, qui avait neuf ans lorsqu’elle a été agressée pour la première fois, ait signalé les abus dont elle était victime en 2021.

Me Assouline affirme que le CIUSSS doit être tenu responsable de son échec à protéger les deux fillettes et qu’elle attend de voir si d’autres victimes se manifestent avant d’engager une action en justice.

Éric Jean a été condamné à 10 ans de prison en novembre après avoir plaidé coupable d’avoir agressé les deux filles.

Le CIUSSS dit avoir pris conscience de la situation pour la première fois en 2021 et avoir immédiatement lancé une enquête.

Un autre homme, Steve Hudon, fait face à des accusations liées aux abus sexuels sur les deux enfants. M. Hudon devrait revenir au tribunal en mai. Un troisième homme, mineur au moment où les filles ont été violées, a été inculpé.

« C’est un échec malheureusement systémique », a déploré Valérie Assouline en décrivant le cas d’une fillette de sept ans à Granby, qui a été tuée en 2019 par sa belle-mère, avec l’aide du père de l’enfant. Dans cette affaire, des membres de la famille avaient fait part de leurs préoccupations à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), qui n’est pas intervenue.

« C’est la même chose [qui se répète], on n’écoute pas et on ne croit pas [les victimes], a déclaré Me Assouline. Et c’est ce qui mène à des catastrophes. »

L’affaire de la fillette de Granby n’est pas la seule fois où un enfant a été tué par un parent après que la DPJ a reçu des avertissements sans agir, a-t-elle affirmé, faisant référence à deux garçons assassinés en 2020 par leur père à Wendake, et à un autre cas impliquant une fillette tuée en 2020 par sa mère à Montréal.

Les clientes de Valérie Assouline, qui ont aujourd’hui 32 et 17 ans, sont traumatisées par leur expérience, souligne-t-elle.

La police de Québec a déclaré que son enquête sur les agressions sexuelles survenues dans le foyer d’accueil restait active, mais a refusé de commenter davantage.

Lionel Carmant, le ministre québécois responsable des Services sociaux, s’est dit horrifié par la situation. « C’est abominable », a-t-il avoué mercredi aux journalistes.

M. Carmant a affirmé qu’il demanderait au directeur de la DPJ d’enquêter sur le cas des deux fillettes. Il a souligné que la loi québécoise a changé depuis une réforme en 2022.

Valérie Assouline a déclaré que Lionel Carmant aurait dû ordonner une enquête en novembre 2023, lorsque Éric Jean a été condamné.

« Je pense que c’est un manque de courage de changer les choses, de changer les choses à la source », a-t-elle soutenu.