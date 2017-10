Airbus aux commandes de la C Series

Airbus détiendra 50,01% du programme tandis que Bombardier et le gouvernement auront respectivement environ 31% et 19%. Airbus ne débourse aucune somme dans le cadre de cette transaction. Son réseau de ventes et de soutien à la clientèle, sa crédibilité et son expertise en gestion des chaînes d'approvisionnement, entre autres, constituent sa contribution.

L'entente prévoit une garantie pour le maintien au Québec du siège social de C Series Aircraft Limited Partnership, l'entreprise jusque-là détenue conjointement par Québec et Bombardier, ainsi que de l'assemblage final, présentement réalisé à Mirabel.

On créera toutefois aussi une deuxième chaîne d'assemblage final - pour répondre à «un marché croissant» - à Mobile, en Alabama, afin de fournir les clients américains, permettant ainsi d'éviter les droits compensatoires et antidumping que souhaite imposer le gouvernement américain sur le programme.

Selon le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, la transaction n'aura aucun effet négatif sur l'emploi au Québec.

« Le nombre d'employés serait le même [que s'il n'y avait pas eu cette entente], peut-être mieux. Cela emmène de la certitude au programme, nous sommes confiants que ça fera augmenter le volume. »

Québec approuve la décision de Bombardier

Le gouvernement du Québec affirme soutenir l'alliance entre Bombardier et Airbus pour le développement et la vente de la C Series.

Dans un communiqué diffusé lundi, la ministre de l'économie du Québec, Dominique Anglade, affirme que l'alliance entre Bombardier et le géant français Airbus est «la meilleure solution pour assurer l'avenir des 2000 emplois liés à la C Series ainsi que la pérennité du programme». Mme Anglade soutient aussi que cette entente permettra de «consolider non seulement les activités de Bombardier Aéronautique, mais celles de l'ensemble de la grappe aérospatiale au Québec, qui représente près de 40 000 travailleurs».

Après avoir reconnu que «la plainte sans fondement de Boeing a fermé le marché américain aux C Series et a fragilisé le programme des C Series», la ministre de l'Economie a affirmé également que «l'alliance de Bombardier avec le plus grand compétiteur de Boeing» va «créer une toute nouvelle dynamique» dans le secteur de l'aérospatial.

Mme Anglade a insisté sur le fait que «l'ensemble des emplois de Bombardier seront maintenus» et que le siège social du programme des C Series restera au Québec.

Le représentant des employés de Bombardier, David Chartrand, affirme que les employés de Bombardier sont satisfaits du partenariat entre Bombardier et Airbus. «Je pense qu'ils pourront aller se coucher ce soir avec l'assurance que le futur des C Series est assuré», a affirmé M. Chartrand.

Approbation

À Ottawa, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a indiqué que cette entente devra être approuvée par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

« La C Series s'impose à la tête de l'industrie sur le plan de la conception, du rendement et des normes environnementales. C'est la référence en matière d'excellence dans la catégorie des avions à fuselage étroit, et une innovation canadienne de pointe. Il n'est pas étonnant que la C Series suscite de l'intérêt de toutes parts », a indiqué dans un communiqué de presse.

« Dans le cadre de telles propositions d'investissements, le gouvernement doit évaluer si celles-ci sont dans l'intérêt national. L'entente d'Airbus, comme toute proposition d'investissement considérable effectué au pays par des non-Canadiens, est assujettie à la Loi sur Investissement Canada, une loi de mon ressort. Lors de mon examen, j'évaluerai dans quelle mesure cette entente profitera aux Canadiens, viendra soutenir notre secteur de l'aérospatiale et créera de bons emplois», a-t-il ajouté.

Dans sa déclaration, le ministre a tenu a souligné les avancées technologiques de la C Series de Bombardier.

« L'avion C Series est le plus gros aéronef assemblé au Canada, et sa production fournit du travail à 238 fournisseurs de toutes les régions du Canada. À première vue, le nouveau partenariat avec Airbus proposé par Bombardier concernant cet aéronef aiderait à mettre la C Series sur la voie du succès, puisqu'il réunit d'une part l'excellence en innovation, et d'autre part un accès accru au marché ainsi qu'un pouvoir de vente sans précédent », a-t-il dit.

« Ce projet de partenariat permettra à Airbus de faire du Canada sa cinquième patrie, la première en dehors de l'Europe. L'entreprise compte déjà un effectif canadien de 1 900 personnes réparties dans sept provinces, et génère des dépenses de l'ordre de 1,2 milliard de dollars dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Il y a là aussi une occasion de faire croître notre industrie de l'aérospatiale et de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne dans tout le pays » a-t-il encore dit.