Lise Thibault déclare faillite

L'ancienne lieutenante-gouverneure Lise Thibault, qui est sortie de prison il y a un an, vient de déclarer faillite, se disant incapable de verser la somme de 1,5 million que lui réclament Québec et Ottawa en impôts impayés.

Selon l'avis de faillite publié plus tôt cette semaine par le syndic Raymond Chabot, la dame de 78 ans doit 770 168 $ à Ottawa et 700 531 $ à Québec pour les impôts des années 1997 à 2013 ainsi que 11 007 $ à Ottawa et 8576 $ à Québec pour les impôts de 2016. Elle doit aussi 25 000 $ à son conjoint Réal Cloutier.

« La Sûreté du Québec a déposé à Revenu Québec son rapport d'enquête en 2009, a confié M. Cloutier au Journal de Québec. À la suite de cela, Revenu Québec a imposé Mme Thibault. Si on calcule les intérêts de 1997 à 2007 [période pendant laquelle elle a été lieutenante-gouverneure, NDLR], c'est sûr que ça a grimpé vite. »

Rappelons qu'en septembre 2015, Lise Thibault a été condamnée à 18 mois d'emprisonnement pour fraude et abus de confiance. Elle a obtenu sa libération conditionnelle après avoir passé trois mois en prison, de la fin février au début juin 2016.

En juillet 2016, Mme Thibault a vendu sa résidence de Saint-Hippolyte pour 556 000 $ afin de payer les 310 000 $ que lui réclamaient Québec et Ottawa pour des dépenses injustifiées alors qu'elle était en fonction, indique le document déposé par Raymond Chabot.

La valeur des actifs de Lise Thibault s'élève à 124 393 $, mais ce sont des biens insaisissables puisqu'il s'agit de fonds de retraite.

La première assemblée des créanciers doit avoir lieu le 29 juin à Saint-Jérôme.