 Pont à péage de l'A30: une nouvelle hausse des tarifs suscite la grogne 

Le consortium privé qui gère ce pont reliant les rives sud et nord du fleuve Saint-Laurent, entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres, a annoncé une augmentation des tarifs de 11 % pour les véhicules lourds et de 12 % pour les automobilistes à partir du 1 er février.

BOYCOTTAGE

M. Cadieux estime que cette nouvelle augmentation, après une année de gel tarifaire, pourrait inciter encore plus de camionneurs à éviter le pont à péage et à emprunter la route 201, à Salaberry-de-Valleyfield, pour traverser le fleuve sur le pont Monseigneur-Langlois, qui est public et gratuit, à quelques kilomètres à l'ouest du pont de l'A30.

« Il y avait déjà une réaction de boycottage à l'égard de l'autoroute 30 après les hausses de tarifs des premières années, qui ont fait grimper le coût de 60 % en deux ans. Je ne le dis pas de gaieté de coeur, parce que l'industrie du camionnage a revendiqué longtemps le parachèvement de l'A30. Nous étions d'accord pour le péage, à condition qu'il permette une plus grande fluidité du trafic et que la tarification soit incitative. Mais ce n'est pas ce qu'on vit avec l'A30. »

À CAA-Québec, le plus important regroupement d'automobilistes de la province, on qualifie aussi de « déplorable » la hausse de tarifs annoncée sur le pont de l'A30. La porte-parole Annie Gauthier a estimé que les automobilistes sont déjà pénalisés par des conditions de circulation difficiles dans la région métropolitaine et qu'ils n'ont surtout pas besoin de subir une augmentation des coûts quand ils essaient de fuir la congestion de l'île de Montréal en empruntant l'autoroute 30.

Depuis décembre 2012, le coût de passage sur le pont de l'A30 est passé de 1,50 $ à l'ouverture à 2,80 $ à compter du 1er février prochain. Une hausse de 87 % en un peu plus de quatre ans.

« On comprend que les augmentations de tarifs sont faites en fonction de l'entente de partenariat signée entre les gestionnaires de l'autoroute 30 et le gouvernement du Québec. Mais on apprécierait que l'entreprise nous explique comment cette hausse se justifie. On aimerait bien comprendre. »

LE PONT À PÉAGE LE MOINS CHER

En entrevue à La Presse, le directeur général d'A30 Express, Vicente Valencia, a tenu à rappeler que malgré l'augmentation prochaine des tarifs, le pont Serge-Marcil est encore « un des ponts à péage les moins chers en Amérique du Nord ».

Le consortium A30 Express ne gère pas que le pont de l'autoroute 30. Son entente de partenariat avec Québec prévoit aussi que l'entreprise est responsable de l'entretien de plus de 60 kilomètres d'autoroute, en Montérégie, de Candiac à Salaberry-de-Valleyfield. Selon les données de l'entreprise, entre 18 000 et 25 000 véhicules par jour (selon les tronçons) ont emprunté la voie de contournement de Montréal au début de 2016. On a enregistré des pointes allant jusqu'à près de 33 000 véhicules par jour, en moyenne, à la hauteur de Salaberry-de-Valleyfield au cours de l'année.

Selon M. Valencia, une moyenne de 21 500 véhicules par jour, dont environ 19 % de camions, ont franchi les guérites de péage du pont de l'A30 entre Valleyfield et Les Cèdres, en 2016.

« Nous sommes satisfaits de l'achalandage, a dit M. Valencia. La première journée, on avait 8000 véhicules par jour, et entre 10 000 et 12 000 les premiers mois. On a presque doublé le volume de circulation depuis 2012. C'est pour cette raison qu'on a connu des plus fortes augmentations de tarifs dans les premières années. On ne va pas doubler le trafic sur le pont tous les trois ans. »

Les augmentations de tarifs devraient donc, selon lui, être « plus progressives » dans les prochaines années.