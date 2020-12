Sur la très longue liste de personnes à réconforter cette année se trouvent bien sûr les voyageurs qui, à défaut de souffrir du mal des transports, ont développé celui de l’assignation à résidence forcée. Un petit cadeau fleurant bon les lointains horizons les aidera à passer le cap de 2020.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Des jeux de société, comme sur la route

À défaut de sauter d’un pays à l’autre, on peut toujours voguer de case en case ou de carte en carte avec des jeux de société sur le thème du voyage. La boutique Le Valet d’Cœur recommande entre autres deux titres dans cette veine.

D’abord, Fin Finaud voyage, un jeu étoffé de 400 questions sur des destinations du monde entier, qui résout le problème de déséquilibre entre les joueurs si on se retrouve face au baroudeur-qui-sait-tout : un système de paris sur ses adversaires égalise les chances de gagner, pour que même ceux qui ignorent quelle est la capitale de la France restent dans la course.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE KIKIGAGNE ? Fin Finaud voyage

Ensuite, Boomerang, décliné sur trois thèmes (Australie, États-Unis, Europe) et proposant de visiter à fond les zones concernées (flore, faune, randonnée, photographie, etc.) avec un original système de rotation de cartes et de feuilles à cocher.

Fin Finaud, édition Voyage : 3 à 7 joueurs, dès 12 ans, 20 $.

Boomerang : 2-4 joueurs, dès 8 ans, 25 $.

Des jeux vidéo pour s’évader

IMAGE TIRÉE DU JEU JOURNEY Journey est un petit bijou immersif et d’ambiance.

IMAGE TIRÉE DU JEU UNCHARTED 4 Nathan Drake, héros de la série Uncharted, voyage de pays en pays en traquant des trésors oubliés. Fusillades, escalade et énigmes rythment le jeu.

IMAGE TIRÉE DU JEU SHADOW OF THE TOMB RAIDER Développé à Montréal, Shadow of the Tomb Raider nous conduit au Mexique, au Pérou et dans d’autres pays d’Amérique latine. 1 /3





Les films et les documentaires, c’est super, mais les jeux vidéo procurent encore plus ce côté immersif en nous permettant de participer à l’action. Parmi les valeurs sûres qui nous envoient aux quatre coins de la planète, on peut citer la proverbiale série d’action-aventure Tomb Raider, dont le dernier opus Shadow of the Tomb Raider propulse Lara Croft aux confins de l’Amérique latine. Dans la même veine, Uncharted, dont le cinquième volet est guetté par les adeptes de la série, nous plonge dans de passionnantes chasses au trésor, entre pluies de balles et déluge de décors exotiques somptueux. Mentionnons également Journey, un jeu poétique et contemplatif, plus tout jeune mais qui a convaincu la critique depuis sa sortie.

Des stylos et des plumes pour s’envoler

PHOTO FOURNIE PAR CROSS La collection Wanderlust de Cross se veut un hommage au voyage.

PHOTO FOURNIE PAR FISHER Le stylo Space Pen de Fisher fonctionne dans les conditions les plus extrêmes. 1 /2



Pourquoi ne pas profiter de cette grande parenthèse pour coucher par écrit les récits de ses aventures autour du globe ? La marque Cross a récemment sorti une collection de stylos plumes et à bille sur le thème du voyage, avec quatre superbes motifs microgravés inspirés de Malte, de l’Everest, de Bornéo et du Canyon de l’Antilope. Nous avons testé la version plume pointe fine qui s’est avérée d’excellente facture, en plus d’être garantie à vie. Le design des instruments est fait aux États-Unis, et la production, en Chine. Autre idée : le futuriste stylo tout terrain Space Pen, capable de fonctionner dans toutes les conditions, même sous l’eau !

Des livres pour rester à la page

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB GUIDESULYSSE. COM Voyages de rêve en train

C’était l’année idéale pour les écrivains voyageurs de nous faire partager leurs expériences. On dénombre plusieurs sorties remarquées cette année, dont les récits rétrospectifs du journaliste Gary Lawrence (Fragments d’ailleurs) et du conférencier Ugo Monticone (Tracés de voyage). Vie de van, de Julien Roussin-Côté, nous permet aussi de prendre le volant en toute liberté, tandis que La traversée des écrivains nous conduit sur les sentiers de Gaspésie. Côté beaux livres, les éditions Ulysse ont publié cette année de superbes ouvrages illustrés, pour rêver d’ailleurs ou préparer son futur itinéraire, quand la normalité sera remise sur rails. Nos coups de cœur : Voyages de rêve en train (signé Anne Pélouas, Marie-Julie Gagnon et Julie Brodeur) et Asie, 50 itinéraires de rêve.

Voyage au pays des ancêtres

PHOTO GETTY IMAGES De nombreux Québécois organisent des voyages généalogiques pour pouvoir fouler et découvrir la terre de leurs aïeux, notamment en Irlande.

De nombreux Québécois organisent des voyages généalogiques pour pouvoir fouler et découvrir la terre de leurs aïeux. En attendant de pouvoir reprendre la route vers la Basse-Normandie, la Charente ou les côtes irlandaises, il est possible d’y voir un peu plus clair dans notre ascendance, notamment avec Ancestry, une entreprise qui vous propose d’en savoir plus sur vos ancêtres avec l’aide d’une généalogiste, de bases de données et de trousses de test ADN, qui peuvent s’avérer un cadeau original.

À partir de 89 $.

Les visages de Montréal en cadeau

PHOTO EDOUARD PLANDE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Des découvertes gourmandes à la fois lointaines et locales sont possibles.

Les agences de voyage locales traversent bien sûr une crise sans précédent. Certaines se réinventent, comme Dessine-moi un voyage, ayant concocté des forfaits-cadeaux de découverte désormais centrés sur Montréal, avec des thématiques sur la magie de Noël, des parcours gourmands et des rencontres d’artiste. Pour les nostalgiques des rallyes culinaires, un itinéraire gastronomique « Tour du Monde à Montréal » a été mis au point. Des forfaits sur mesure peuvent également être échafaudés. Attention, à l’heure d’écrire ces lignes, seules les cellules familiales peuvent participer aux activités en groupe.

À partir de 139 $ (nombre minimal de personnes requis).

Des forfaits pour tous au Québec

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Forfaits détente ou activités de plein air : de nombreuses formules peuvent s’offrir.

Il existe de nombreuses plateformes proposant des forfaits-cadeaux pour des séjours et activités au Québec. Celle d’Ôrigine, un grand réseau d’auberges et hôtels indépendants québécois, propose par exemple une large palette de choix, parmi quelque 150 formules variées un peu partout dans la province : virée plein-air avec pitou en Montérégie, pauses romantiques dans les Cantons-de-l’Est, etc. Attention aux consignes gouvernementales concernant les déplacements d’une région à l’autre, fluctuantes ; il faudra plus que jamais penser local. Attention également car certains établissements et types d’activités sont restreints ou fermés temporairement, notamment les spas : bien se renseigner avant d’opter pour un forfait.

Voyages en bloc

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LEGO Il faudra être patient avec de renouer avec San Francisco, mais aussi avant de terminer la construction de sa maquette en Lego.

Plus moyen de faire des tours de bloc à New York ou à Tokyo ? On peut toujours bâtir sa destination avec des blocs de Lego, grâce à la série Architecture qui propose les grands classiques des villes touristiques à construire soi-même : l’Empire State Building, Dubaï, Paris, et même la Maison-Blanche (président non inclus). Le site web canadien de Lego indique des ruptures de stock, mais plusieurs détaillants disposent encore des articles en rayon.

50 $-150 $