Dix visites virtuelles d’exception pour s’évader de son salon

On ne se mentira pas : il n’y a rien de tel qu’un « vrai de vrai » voyage. Mais en attendant, il faut reconnaître que certaines expériences virtuelles ne sont pas mal du tout. En voici 10, gratuites, et ne nécessitant pas de casque de réalité virtuelle. Pour se rappeler de bons souvenirs. Ou rêver du périple qu’on fera (ou non) pour mille et une raisons autres que la COVID-19. Versailles, le Botswana et la Birmanie, c’est par ici !