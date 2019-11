Même si le Québec demeure l’un des meilleurs endroits de la planète où s’y adonner, le vélo à pneus surdimensionnés traîne toujours cette aura un peu mystérieuse pour les non-initiés.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Dans ce petit Guide du fatbike inédit à haute concentration de Gilles Morneau, on trouvera toutes les informations historiques, techniques et géographiques nécessaires pour dissiper tous les questionnements à son sujet : des conseils pratiques pour choisir un destrier et un équipement vestimentaire adéquat, pour l’entretenir, s’initier et s’entraîner, en plus d’apprendre le jargon propre au monde du fatbike.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS VÉLO MAG Guide du fatbike, de Gilles Morneau

Pour couronner le tout : un répertoire des plus beaux sentiers où partir donner de grands tours de roue.

Bref, une foule d’informations très pertinentes qui inspectent la bête sous toutes ses coutures, contenues en moins de 100 pages, et fournies par un passionné.

Guide du fatbike. Gilles Morneau. Éditions Vélo Mag.