Plein air : la chaleur d'un sac de couchage

Pour tester un sac de couchage de type momie en vertu de la norme ISO 23537, Simon doit s'équiper de sous-vêtements thermaux longs, de chaussettes et d'un masque de ski. Il se glisse dans un sac de couchage posé sur un matelas autogonflant de 2,5 cm d'épaisseur et le test peut commencer.

Tenir compte des trois valeurs

Évidemment, la sensation de froid varie d'une personne à l'autre. Il faut donc prendre l'indice d'isolation avec un grain de sel.

En outre, les femmes ont en général plus froid que les hommes pendant la nuit. Un examen attentif de l'indice peut permettre aux campeuses de faire un choix éclairé.

En effet, l'indice déterminé en vertu de la norme ISO 23537 peut se décliner en trois valeurs : une température de confort, une température limite de confort et une température extrême.

Il est avantageux de rechercher ces trois valeurs lorsqu'on magasine un sac de couchage. Toutefois, ce ne sont pas tous les détaillants et tous les fabricants qui les indiquent.

La température de confort est basée sur la température qui permettrait à une femme normale de passer une bonne nuit avec un tel sac de couchage. La température limite de confort est basée sur la température la plus basse qui permettrait à un homme normal de passer une nuit confortable. Enfin, la limite extrême protégerait une femme de l'hypothermie, mais celle-ci passerait quand même une très mauvaise nuit.

Voici un exemple : le sac Salsa - 9 oC de Nemo a une température de confort de - 3 oC, une température limite de confort de - 10 oC et une température extrême de - 28 oC.

Avec un tel sac, une femme serait donc à l'aise jusqu'à - 3 oC, alors qu'un homme le serait jusqu'à - 10 oC.

Même si Simon n'est pas Simone, il est assez sensible pour savoir ce qui conviendrait à sa petite amie.

Ce n'est pas Simon qui teste les manteaux de duvet et les autres vêtements pour le froid que peuvent envoyer les fabricants d'équipement de plein air. C'est un autre mannequin, Stan, qui prend la relève, assisté par Sonny pour les vêtements destinés aux enfants.

Comme Simon, Stan et Sonny sont vos amis.