Observer sans déranger les animaux sauvages

Après un printemps froid et pluvieux, les Québécois ont bien hâte de retrouver leurs parcs pour renouer avec la nature. Martin Savard, responsable de la faune et des infrastructures au parc de la rivière Batiscan, a plusieurs trucs à faire partager pour bien observer les animaux sauvages.

Aller voir ceux qui savent

La première chose à faire en arrivant au parc, c'est d'aller voir les employés à l'accueil pour avoir de l'information sur les habitudes de la faune locale.

« Ils vont vous donner des indices, indique Martin Savard. Les orignaux, les cerfs, les lièvres se tiennent souvent dans tel coin le matin. Ça limite le ratissage. Sinon, on peut ratisser longtemps avant trouver de bons sites. »

Il suggère également de jaser avec les employés sur le terrain, ceux qui font le ménage, l'entretien. « On jase de tout et de rien et à un moment donné, on aborde le sujet. C'est là que j'ai mes meilleurs indices. Et eux sont bien contents de dire ce qu'ils savent. »

Choisir le bon endroit

Il y a des sites plus propices que d'autres pour observer les animaux.

« Si on veut voir des caribous, on n'ira pas au parc de la Mauricie, lance Martin Savard. On ira en Gaspésie ou dans le Grand Nord. »

Pour les cerfs de Virginie, le parc des Îles-de-Boucherville est particulièrement propice.

Dans un même parc, un coin particulier peut être plus favorable qu'un autre. Les bords de rivière, par exemple, ou les étangs de castors.

« Je suis maniaque des étangs de castors, c'est tellement riche au niveau de la faune. Les animaux viennent boire, se rafraîchir quand il fait chaud. Il s'agit de s'asseoir discrètement et d'attendre. »

Patience !