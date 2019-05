Rentrer au pays sans son passeport

Vous arrivez dans votre chambre d'hôtel et, malheur, le sac contenant votre passeport a disparu. L'an dernier, 36 629 passeports canadiens ont été perdus et 11 663 ont été volés. Si vous êtes victime d'une telle mésaventure, il vous faudra faire preuve de patience... Voici nos conseils pour rentrer au pays quand votre passeport a disparu.

Les pertes et vols de passeports se produisent partout dans le monde. Étonnamment, c'est en Europe qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a recensé le plus de passeports disparus l'an dernier. « En 2018, la plupart des passeports déclarés volés à l'étranger et, par conséquent, des passeports de remplacement délivrés l'ont été dans de grandes destinations touristiques très fréquentées par les citoyens canadiens », a soulevé Rémi Larivière, porte-parole d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, citant sans ordre d'importance la Grèce (Athènes), l'Espagne (Barcelone, Madrid), le Portugal (Lisbonne), le Royaume-Uni (Londres), l'Italie (Rome) et, tout de même, les États-Unis (Los Angeles, Miami, San Francisco).

C'est en Europe, notamment en Grèce, qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a recensé le plus de passeports disparus l'an dernier. Sur la photo, on voit le Parthénon, à Athènes.

D'abord, il faut être prévoyant. Avant votre départ, prenez une photo de votre passeport et de votre billet de retour et envoyez-les-vous par courriel. Faites aussi une photocopie qui vous accompagnera en voyage, mais que vous rangerez ailleurs qu'avec votre passeport. Vous en aurez besoin en cas de vol ou de perte.

Une fois sur place, rangez votre passeport dans le coffret de sûreté. Si vous n'en avez pas, gardez-le sur vous ou trouvez un endroit sûr où le laisser. Soyez ingénieux si vous êtes dans une destination plus hasardeuse et cachez-le : dans la doublure de votre valise, dans une poche cachée de votre sac, dans le plafond suspendu, etc. Mais surtout, ne l'oubliez pas en partant !

Si vous êtes victime d'un vol, rendez-vous au poste de police et déclarez tous les objets dérobés. Exigez un rapport en bonne et due forme et assurez-vous que votre passeport figure sur la déclaration. Veillez à obtenir une copie du rapport de police. Elle vous sera demandée ultérieurement par les autorités canadiennes. « Si une personne croit être victime d'un vol d'identité, elle devrait communiquer immédiatement avec la GRC, le Centre antifraude du Canada et le Commissariat à la protection de la vie privée », précise Rémi Larivière, porte-parole d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Contacter les autorités canadiennes

« Les gens devraient signaler immédiatement la perte ou le vol de leur passeport au Programme de passeport du Canada, au numéro 1 800 567-6868 (au Canada) ou au bureau du gouvernement du Canada le plus près (à l'extérieur du Canada). [Le passeport] est annulé, n'est plus valide et ne peut plus être utilisé dans le but de voyager. Ainsi, les passeports trouvés ne sont pas utilisés à des fins frauduleuses », indique M. Larivière.

Avant de vous rendre au bureau local du gouvernement canadien (ambassade ou consulat), téléphonez et parlez à un agent. Il pourra vous envoyer par courriel les documents à remplir et vous fournira une liste des studios locaux dont les photographies sont acceptées pour les documents officiels. Vous en aurez besoin.

Titre de voyage d'urgence

Rendez-vous à l'ambassade ou au consulat avec les documents remplis en main, les photographies officielles, le rapport de police, votre billet de retour et de quoi payer pour une demande de titre de voyage d'urgence (TVU). Ce document vous permettra de rentrer au Canada et vous coûtera 120 $, plus des frais de 50 $ si vous n'êtes pas accompagné d'un témoin que vous connaissez depuis plus de deux ans. Vous devrez récupérer votre TVU 48 heures plus tard. Attention, Delta Airlines n'accepte pas ce document en remplacement du passeport canadien. Si vous voyagez avec ce transporteur, il vous faudra un nouveau billet de retour avec un autre transporteur.