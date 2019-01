Bien boire en vol

Du Malbec, SVP...

Le malbec ne vous plaît pas? Essayez-le en vol, il pourrait vous charmer. Des chercheurs ont démontré, ces dernières années, que notre perception du goût des aliments - et des boissons - est influencée de façon significative en avion. Troublé par le bruit des moteurs, la sécheresse de l'air et la pression dans la cabine, le passager perçoit moins le sel (- 30 % environ) et le sucre (- 20 % environ), alors que les vins paraissent plus amers. Charles Spence, professeur à l'Université d'Oxford et expert de la science du goût, suggère ainsi de délaisser les vins avec plus de tanins pour ceux plus fruités. Voire de favoriser des vins conçus en haute altitude, lesquels, selon certains travaux, résisteraient mieux aux variations de l'altimètre: un malbec ou un sauvignon argentin, SVP?

... ou un Bloody Caesar?

Petit changement, grosse tempête: Delta a soulevé un tollé l'été dernier en annonçant le retrait du jus de tomate de ses vols de moins de quatre heures, alors qu'il s'agit de l'une des boissons les plus consommées en vol - presque à égalité avec la bière chez Lufthansa, par exemple. De fait, le jus de tomate est un cas à part: si la majorité des aliments nous paraissent plus fades en vol, la cote de popularité du jus de tomate augmente en avion puisqu'il est riche en umami, la seule saveur plus perceptible dans les airs qu'au sol. Du coup, un passager sur quatre en commanderait en vol, selon une enquête menée auprès de 1000 passagers en Allemagne en 2015, alors que, de ce nombre, le quart n'en consomment jamais au sol! Le Bloody Caesar et le Bloody Mary figurent ainsi parmi les cocktails les plus populaires au-delà de 5000 m.

À petites doses

Ce n'est pas qu'une impression: le verre de vin consommé en vol a plus d'effet qu'au sol, à cause de la pression plus faible dans la cabine qui permet à l'alcool de pénétrer plus rapidement dans le sang et de monter plus vite à la tête. A contrario, il s'élimine plus lentement, puisque le métabolisme fonctionne au ralenti dans cet environnement. Étant donné que l'air est presque aussi sec dans un avion qu'en plein désert, et que l'alcool déshydrate, il vaut mieux boire beaucoup d'eau en vol pour éviter les maux de tête, prévient Benoît Marsan, professeur à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de la chimie du vin.