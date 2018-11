Voyager et manger végé

Quand on voyage, on est souvent appelé à faire des découvertes culinaires... pour le meilleur et pour le pire. Mais si on est végétarien ou végétalien, est-il possible de garder ses habitudes à l'autre bout du globe?

Annie Ferland, nutritionniste et grande voyageuse (en plus d'être majoritairement végétarienne dans la vie de tous les jours), nous donne cinq trucs pour s'adapter - ou pour embrasser la nouveauté!

Être ouvert

«Ma première règle de base, qui est peut-être la plus importante quand on voyage tout en étant végétarien, c'est d'être prêt à accueillir les aventures et de ne pas être trop rigide dans les situations qui peuvent survenir», énonce d'emblée Annie Ferland, qui est aussi docteure en pharmacie. Surtout que, d'un pays à l'autre, les interprétations du mot «végétarien» peuvent grandement varier... comme elle l'a constaté elle-même lors d'un voyage en Bolivie, où on lui a servi du ragoût de lama après qu'elle a commandé un plat végé. «Pour le chef, le lama était végétarien, puisque l'animal lui-même se nourrissait d'herbes dans la montagne! Donc, ça peut donner lieu à des situations cocasses... et d'ailleurs, je l'ai mangé et c'était très bon.»

Visiter les marchés publics

Si on tient vraiment à ses principes, la meilleure façon de les respecter est de visiter les marchés publics et de cuisiner nous-mêmes, soutient Annie Ferland. En plus, arpenter ces endroits sert bien souvent à prendre le pouls d'une ville. «Les marchés publics, c'est le coeur d'une communauté et de la culture culinaire d'un endroit. Donc, si on va s'imprégner de ces odeurs et de ces saveurs, c'est certain qu'on va goûter le local et ça nous permet de faire des choix qui nous conviennent», poursuit la nutritionniste, également auteure du blogue Science et fourchette.

Car effectivement, acheter notre propre nourriture constitue la meilleure façon de savoir exactement ce qu'il y a dans notre assiette. «Cuisiner à partir des aliments trouvés au marché, c'est la solution 100 % sûre que toutes nos options vont être végétariennes ou végétaliennes.»