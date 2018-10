L'art de marchander

Beaucoup de blogues donnent des conseils, mais parfois contradictoires! Normal, c'est une science très inexacte. En voici quelques grandes lignes pour ceux qui ont peur de négocier.

Se renseigner

Se lancer dans une négociation sans avoir la moindre idée du prix approximatif de l'objet convoité vous place dans une position désavantageuse. Commencez par faire un tour des boutiques et étals du coin pour sonder les tarifs. Si vous vous êtes fait des amis locaux, ne pas hésiter à leur demander de vous éclairer (vous pourriez même les envoyer acheter l'article pour vous!). Par exemple, au Maroc, «les meilleures affaires se font à la fermeture, car toute entrée d'argent supplémentaire est bonne à prendre», nous apprennent Amine et Ghita, blogueurs et voyagistes marocains.

Regrouper

Si plusieurs souvenirs vous intéressent, on peut tenter de les regrouper graduellement puis demander un prix pour le lot. «Si vos amis souhaitent acheter les mêmes objets, négociez un prix pour un ensemble», suggère également Daniel Desjardins, président fondateur des Guides de voyage Ulysse, qui réside annuellement plusieurs mois en Thaïlande, où le marchandage est courant.

Respecter

Même si on vous annonce un prix de départ pimenté, ne versez pas dans l'excès en contre-proposant un tarif ridiculement bas, et ne vous obstinez pas non plus pour quelques misérables cents. «Les habitants ou les guides vous indiqueront s'il faut proposer le tiers ou la moitié. Aussi, ne jamais commencer une négociation si vous n'avez pas vraiment l'intention d'acheter», souligne M. Desjardins. Soyez poli (et malin): planquez vos grosses coupures et votre iPhone XS.

Attention, on ne marchande pas partout, y compris dans les pays où c'est l'usage (voir notre encadré).

S'improviser comédien

C'est le moment d'étaler vos talents d'acteur: en dissimulant votre vif intérêt pour l'objet convoité (le vendeur ne doit jamais le réaliser), en bavardant et en blaguant, en lançant de petites tirades... Par exemple, en Égypte, afficher un sourire complice à l'annonce d'un prix exagéré en rétorquant en arabe «Mais je ne suis pas américain!» peut fonctionner. On peut même faire semblant de quitter les lieux, ce qui provoque parfois une ultime révision du prix. Une seule règle: ne jamais s'énerver, même en simulation.