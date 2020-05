PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Peinte en 2015 par Gene Pendon et Bryan Beyung (deux artistes montréalais d’origine asiatique), cette œuvre accueille les visiteurs dans le Quartier chinois, à l’intersection des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque. Son nom : May an Old Song Open a New World. « J’aime le clin d’œil ethnique et folklorique de cette murale. Je trouve qu’elle est super réussie. »