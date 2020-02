Chouette à voir !, c’est un joli lieu d’interprétation et de sauvegarde d’oiseaux de proie du Québec.

Marie Allard

La Presse

On peut y admirer de nombreuses espèces (chouette lapone, faucon pèlerin, harfang des neiges, etc.) dans des volières en nature et dans un complexe de réadaptation. Des sentiers – à parcourir à pied ou en raquettes – sillonnent les lieux.

Deux safaris nocturnes sont organisés, pour découvrir la forêt avec un guide, muni d’une lampe de poche.

À noter : la relâche est le seul moment de l’hiver où le public a accès à Chouette à voir !

875, rang Salvail Sud, Saint-Jude. Ouvert de 10 h 30 à 16 h, les 29 février, 1er, 2, 6, 7 et 8 mars. Nocturnes à partir de 19 h les 29 février et 7 mars.

> Consultez le site de Chouette à voir !