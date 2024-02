À deux pas de la station de ski du mont Grand-Fonds, six yourtes spacieuses ont récemment poussé dans les bois dans le cadre d’un projet familial, complétées par une grande sœur faisant office de bistro-relais, aussi calibrée pour recevoir les motoneigistes.

Les six tentes en dôme, toutes similaires et en formule prêt-à-camper de luxe, sont tout équipées et proposent deux lits à deux places sur une mezzanine, une cuisine complète, un coin repas, une salle de bains avec douche, ainsi qu’un lit-futon.

Elles peuvent être louées quelle que soit la saison ; nous en avons testé une cet hiver, et le gros cocon s’est avéré douillet, grâce à une isolation efficace, à une thermopompe, à un plancher de béton chauffant et à un foyer au gaz fort pratique (on appuie sur un bouton et le feu prend).

L’un des gros plus est l’aménagement d’un dôme transparent qui permet d’observer le ciel allongé sur la mezzanine. Attention toutefois en se relevant, car les poutres sont assez proches des lits de la mezzanine – et ce n’est pas de cette façon que l’on veut voir des étoiles ! Gare également aux escaliers menant à l’étage, leur design n’étant pas optimal. Chose rare et appréciable, les chiens sont acceptés sur place.

Quant au bistro-relais de 39 places, baptisé La Grande Yourte, il sert des repas et des bouchées classiques, puisant dans le local, que l’on peut arroser de bières ou d’un cocktail.

À partir de 240 $ par nuitée

Une partie des frais de ce reportage ont été payés par Tourisme Charlevoix, qui n’a eu aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.

