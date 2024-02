Sutton Virée abordable près des pentes

C’est difficile de trouver plus pratique, plus confortable, plus familial et, surtout, plus abordable que l’Hôtel Horizon, à Sutton. On n’y fait peut-être pas du ski à la porte, mais c’est tout comme. Plus de 60 ans après son ouverture et bientôt 10 ans après ses rénovations, (re)découvrons cet emblème de l’Estrie.