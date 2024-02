Deux ans de guerre en Ukraine Le front en quatre temps

Des percées, des reculs, du surplace. Deux ans après le début de son invasion, l’armée russe gruge péniblement le territoire ukrainien, consolidant ses acquis dans l’est et le sud-est du pays. Sa victoire récente à Avdiïvka et le tarissement possible du financement occidental laissent penser que Vladimir Poutine pourrait gagner sa guerre. Survol en quatre cartes.