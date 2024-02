France Macron bruyamment chahuté lors de l'inauguration du Salon de l’agriculture

(Paris) Le président français Emmanuel Macron a inauguré samedi le Salon de l’agriculture avec quatre heures et demie de retard, dans le vacarme des sifflets et des insultes de centaines d’agriculteurs, à la fois ulcérés par sa présence et demandeurs d’actes concrets pour améliorer leurs conditions de travail.