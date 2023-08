Initiation à la pêche au saumon

Dans le fief du roi des rivières

La pêche au saumon est plus populaire que jamais. L’an dernier, on a enregistré la meilleure fréquentation de l’histoire sur les rivières du Québec. On parle toutefois d’une pêche sportive qui respecte la ressource, plus abondante parce que l’on favorise de plus en plus la remise à l’eau. Nous nous sommes mouillés à Causapscal, dans la Matapédia, pour vivre une journée d’initiation à la pêche au roi des rivières.