Mai, c’est le mois du vélo au Québec. De nombreuses activités sont organisées partout dans la province, des randonnées familiales jusqu’à des ateliers d’entretien de vélo, en passant par des conférences.

Les entreprises, les organisations et les particuliers peuvent également participer au Défi du mois du vélo 2023, une compétition amicale qui vise à encourager le plus de gens possible à enfourcher le vélo pour une petite balade.

On trouve tous les renseignements sur le site web de Vélo Québec.