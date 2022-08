Ah, s’émerveiller en découvrant une talle de carottes sauvages, de morilles ou de plants vanillés de mélilot ! Nos écosystèmes abritent une nourriture qui est à portée de main. Prétexte à développer une autre relation avec la nature, la cueillette sauvage transforme une randonnée en forêt en chasse au trésor ! Voici 10 activités pour découvrir les espaces nourriciers du territoire boréal.

Isabelle Morin La Presse

La fête aux champignons

PHOTO GUILLAUME ROY, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Champignons pied-de-mouton

Kamouraska a décrété septembre le mois du champignon. Du 16 au 18 septembre, la municipalité du Bas-Saint-Laurent reconduit son Festival des champignons forestiers avec une offre de festins du terroir, un marché aux champignons, des kiosques de « bouffe mycologique » et des formations et excursions pour découvrir les truffes du Québec et champignons forestiers.

À Montréal, la Mycoboutique fait rayonner les champignons sauvages dans tout le Québec depuis 2006 et offre une gamme généreuse d’activités 12 mois sur 12 : excursions, ateliers, formations et conférences. Pour tout savoir sur la mycologie.

Apprendre auprès des pionniers

Gourmet sauvage n’est plus à présenter dans le milieu de la cueillette sauvage. Tête de file du mouvement pour les forestibles, l’entreprise se voue à l’éducation, au respect de la nature et offre une large gamme de produits forestiers à sa boutique en ligne. Depuis plusieurs années, Gourmet sauvage fait découvrir le territoire aux curieux de plein air et randonneurs gourmands dans les Laurentides. Au printemps, elle a ajouté à son offre des webinaires qu’on ne voudra pas manquer la saison prochaine. Les inscriptions pour cette formation de six mois auront lieu en avril prochain.

Territoire sauvage au creux des montagnes de Charlevoix

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Cueillette et camping chez Territoire dans Charlevoix

Dans un réseau de plusieurs kilomètres de sentiers en forêt, les randonneurs-cueilleurs-campeurs trouvent un vaste terrain de jeu et des points de vue spectaculaires sur le fleuve et la nature environnante. Le centre d’hébergement en nature Territoire propose, du 23 au 25 septembre, des ateliers de découverte du patrimoine boréal avec le cueilleur et fondateur de Morille Québec Simon-Pierre Murdock. Ces ateliers sont offerts à ceux qui séjournent dans ses refuges douillets et ses archipels de campings.

Le patrimoine de la contrée de Bellechasse

Spécialisée en permaculture, la coopérative Les choux gras s’intéresse aux relations entre les végétaux et leur territoire, ainsi qu’à tous ces spécimens qu’on croise sans en soupçonner les vertus… le chénopode, surnommé chou gras, par exemple ! La coopérative propose des ateliers de cueillette dans le garde-manger sauvage de la région Chaudière-Appalaches. Les activités, réparties sur différents moments de l’année, comprennent la formation, la cueillette et une dégustation de produits sauvages.

Un certain goût de forêt

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’ancienne avocate Laurence Burton fait partager sa passion des plantes sauvages avec son guide Un goût de forêt.

L’ancienne avocate Laurence Burton a la passion des plantes sauvages. Elle se fait une mission de la faire partager par l’entremise de l’écriture avec son guide Un goût de forêt et ses randonnées guidées. Formée en herboristerie à l’Académie herboliste du Québec ainsi qu’à l’identification et à la cueillette à l’Association forestière de Lanaudière, elle propose également différentes activités de découverte de plantes sauvages comestibles, médicinales et de survie en ligne.

La nature vue par les gourmets

La Coop de l’arbre donne dans l’arboriculture, l’ébénisterie, la sensibilisation à l’écologie et la mise en marché des aliments forestiers de sa coopérative de cueilleurs. Forêt Gourmande est son projet d’éducation forestière et de tourisme gourmand sur quatre saisons. Dans la forêt du Massif et d’autres sous-bois de Charlevoix, la coopérative présente ses produits gourmands, des visites guidées en forêt toute l’année et un petit musée d’interprétation de la flore sauvage auprès d’un guide passionné. Les ateliers sont offerts en formules longue ou familiale.

Vitaforêt dans Lanaudière

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Gadelles et violettes sur fond de gaillet

Avec Vitaforêt, ateliers présentés par l’urbaniste Céline Bouchard, formée en cueillette de produits forestiers non ligneux, l’artisan semencier Les jardins de l’Écoumène explore les plantes et champignons sauvages. Ces ateliers de découverte se déroulent sur les 100 acres de terres montagneuses de l’Écoumène, situés à Saint-Damien dans Lanaudière. Sur place ou par l’intermédiaire de son site internet, l’entreprise vend ses semences bios et vise ainsi la survie de certaines lignées patrimoniales.

Faire la cueillette en Estrie

La Cueillette lance une invitation à observer, cueillir et remplir son panier de plantes sauvages gourmandes et bienfaisantes auprès de la botaniste Joanie Bélanger. Plusieurs ateliers sont offerts au fil des saisons. On profite de cette visite à Saint-Adrien, en Estrie, pour se procurer quelques forestibles séchés, en sauce ou marinés, car La Cueillette fait également la transformation de plantes sauvages. Ces produits seront bientôt offerts dans sa boutique en ligne.

Se former à la cueillette chez soi

Pour qui s’intéresse au pouvoir des plantes, Les âmes fleurs sont une manne d’informations. L’école offre des ateliers à ses locaux et en ligne où l’on explore les secrets de l’herboristerie, de l’aromathérapie et de la fabrication de produits naturels. L’une de ces formations, présentée en quatre vidéos, s’intéresse à la cueillette responsable des plantes sauvages. Pour savoir quand, où et quoi cueillir.