Il y a tellement de belles et bonnes choses à faire en Gaspésie que nous aurions facilement pu faire le tour en un mois sans avoir… fait le tour ! Ici, quelques endroits où manger, boire, dormir et jouer sur la péninsule.

Ève Dumas La Presse

Sainte-Anne-des-Monts

Auberge festive Sea Shack

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Le bar et la terrasse du Sea Shack font voyager.

Gaspésie ou Nicaragua ? Au Sea Shack, on se pose la question, tant les bâtiments et le mobilier colorés, les toits de chaume et l’ambiance festive rappellent les destinations soleil du Sud. À la Cantine Barberousse, il y a quelques plats préparés avec les prises locales, comme les délicieuses croquettes de turbot, mais aussi de la poutine ! De jour, de soir, il y a toujours de l’action dans ce petit complexe dépaysant.

Eskamer

PHOTO BENOIT BISSON, FOURNIE PAR TOURISME GASPÉSIE Eskamer est reconnu pour ses sorties de canyoning.

À six minutes de route de Panora, Eskamer propose du kayak, du canyoning et de la tyrolienne. Le site, situé entre la route 132 et le fleuve, comprend également terrain de camping, chalet dans les arbres et piscine/spa dans un conteneur en hauteur.

Exploramer

PHOTO FOURNIE PAR EXPLORAMER Il y a un bassin tactile à Exploramer.

Il fait moins beau ? C’est l’occasion parfaite de découvrir le complexe Exploramer. Celui-ci a pour mission de sensibiliser les visiteurs à la préservation et à la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent, avec des expositions, des aquariums et même une dégustation d’espèces marines valorisées par le programme Fourchette bleue. On peut aussi y réserver une sortie d’interprétation sur les berges ou en mer.

Gaspé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB CHALETSDUPARC.COM Dans le secteur Penouille des Chalets du parc, les maisonnettes sont colorées.

Paquebot Gaspé

Le meilleur café du coin a aussi une jolie cuisine et une sélection de vins naturels. On y va pour le brunch, servi tous les jours entre 7 h et 14 h, pour un petit remontant d’après-midi ou pour le 5 à 7.

Casse-croûte JoAnn

Il y a toute une culture du casse-croûte en Gaspésie et celui-ci est un des favoris de Samuel Perreault, copropriétaire du Paquebot, entre autres pour ses chouchous au poulet (frites, poulet, salade de chou, petits pois, sauce).

Chalets du parc

Nous avons séjourné dans un des petits chalets du secteur « Au bord de la baie ». L’autre secteur, « Penouille », est en face d’une des plus belles plages de la région. Bien entretenus, ces chalets sont particulièrement bien situés pour explorer le parc Forillon.

Chalets Nautika

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME GASPÉSIE Les chalets Nautika sont une nouvelle offre d’hébergement entre Gaspé et Percé.

Situés entre Gaspé et Percé, ces chalets modernes qui peuvent accueillir six personnes ont été construits en bord de falaise. Il paraît que les levers de soleil sur la baie y sont spectaculaires.

Percé

Buvette Thérèse

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE On trouve souvent la bière de Brett & Sauvage à la Buvette Thérèse.

Ouverte au printemps 2021, cette buvette qui est en fait un restaurant à part entière offre une expérience, disons, un peu plus « moderne » que la plupart de ses voisins : petits plats (presque tous à base de poissons et fruits de mer du coin), cocktails, bières d’artisans (dont les délicieuses fermentations spontanées de Brett & Sauvage) et vins naturels.

Maison du pêcheur

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La Maison du pêcheur est une institution de Percé.

Incontournable de Percé, la Maison du pêcheur rassemble des clients de tous les horizons. À notre passage : des couples, des familles, des jeunes qui célébraient la fin des études (et se donnaient ensuite rendez-vous chez Pit Caribou pour poursuivre la fête !). C’était beau à voir. Le chef, Christophe Mamelonet, lauréat d’un des cinq Lauriers « Révélation de l’année 2021 », sait rendre justice aux produits des eaux environnantes avec une cuisine d’abondance.

À boire !

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Les spiritueux en dégustation à la Société secrète étaient particulièrement aboutis.

Autour de Percé, on trouve ce qui se fait de mieux à boire au Québec en matière de bière et de spiritueux. La brasserie Auval n’a plus besoin de présentation. C’est le temps de faire le plein, en Gaspésie, où une bonne partie de la production est retenue. On voudra aussi essayer de trouver les fermentations spontanées de Brett & Sauvage. Il faut surveiller les lancements sur la page Facebook de la nano-brasserie ou consulter l’onglet « Points de vente ». La Société secrète, elle, élabore tous ses spiritueux du grain, du fruit ou du sirop à la bouteille. À notre passage, les alcools offerts pour la dégustation et la vente sur place étaient précis, délicieux, que ce soit l’eau-de-vie de cerise, les élixirs de gin (prune ou rhubarbe) ou la liqueur d’herbes façon chartreuse, avec prédominance de menthe et de livèche. Les autres adresses gaspésiennes de la nouvelle « Route des distilleries de l’est » sont les distilleries Mitis, O’Dwyer et des Marigots.

Carleton

PHOTO SAMUEL OSTIGUY, FOURNIE PAR TOURISME GASPÉSIE Les huîtres William B sont produites dans la baie des Chaleurs par le Ferme maricole du grand large.

Ferme maricole du grand large

Un petit apéro d’huîtres locales (les William B) ou un souper de moules ? Le comptoir de la ferme maricole du Grand Large est ouvert tous les jours, de 16 h 30 à 18 h, directement en face de la brasserie Le Naufrageur.

Bistro Le Frigidaire

La Poissonnerie Carleton a une cantine qui sert d’excellents pains de salade au homard ou aux crevettes (avec de toutes aussi excellentes frites), de la chaudrée, des assiettes de dégustation de produits de la mer, etc. Le soir, le menu est un peu plus élaboré avec des pâtes, du risotto, des tacos, par exemple. On mange sur la terrasse ou on emporte chez soi ou sur la plage.

Vraquier

Ici, c’est le paradis des végétariens et des véganes. Les sandwiches et les bols repas du Vraquier sont aussi savoureux que nourrissants.

Brûlerie du Quai

À notre passage, le café qui sert de vitrine à cet excellent torréfacteur était à quelques jours de sa réouverture après de belles rénovations. C’est LA place où prendre son espresso sur une chaise Adirondack en admirant le fleuve (ou sur une balançoire à l’intérieur !).