Les gardiens de la Tour de Londres votent la grève

Les employés de l'organisme chargé de l'entretien des Palais royaux (HRP), comme les Beefeaters ou les gardes du Palais de Kensington, ont voté fin novembre à 91% une grève à durée illimitée à partir du 8 janvier.

HRP a décidé de réduire les pensions des employés malgré les promesses qui leur avaient été faites au moment de la privatisation, selon le syndicat.

Les retraites complémentaires sont d'autant plus importantes au Royaume-Uni que celles versées par l'État se classent dans le bas du tableau des pays développés, selon une étude de l'OCDE.

Les Beefeaters, avec leur uniforme caractéristique rouge et noir, gardent le château historique qui a abrité des générations de rois et reines et sont partie intégrante du paysage. À l'origine, ils étaient chargés de protéger les bijoux de la Couronne britannique et de surveiller les prisonniers de la Tour de Londres.

GMB a toutefois souligné que les Beefeaters et leurs collègues restaient prêts à négocier et ne feraient grève qu'en dernier recours.