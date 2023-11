4 articles Europe

France Marseille sous quatre soleils

Marseille n’est plus ce qu’elle était. Et c’est tant mieux. Plus propre, plus sécuritaire, la cité phocéenne est aussi plus accessible aux voyageurs québécois depuis l’annualisation en avril dernier des vols directs d’Air Transat vers cette destination provençale. L’occasion est belle de se laisser charmer par cette ville, à découvrir de plusieurs façons.