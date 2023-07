Le dernier-né des parcs thématiques Legoland, aux États-Unis, n’est qu’à cinq heures de route de Montréal, dans l’État de New York. Et c’est un arrêt à la fois incontournable et mémorable pour tous les fans de Lego, petits ou grands.

À 1 h 30 min de la Grosse Pomme

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE Legoland New York est le plus récent et le plus grand des parcs thématiques Lego aux États-Unis.

Que ce soit leur destination ou un détour en chemin vers la Grosse Pomme, tous ceux qui se sont un jour fait happer par l’univers Lego (ou qui viennent tout juste de le découvrir) en auront pour des heures de plaisir. Legoland n’est qu’à une bifurcation de l’autoroute 87, un peu avant la frontière du New Jersey. Ouvert en octobre 2019, c’est le plus récent et le plus grand des parcs thématiques Lego aux États-Unis, construit à l’image de ceux qui existent déjà en Floride et en Californie. C’est aussi le plus proche du Québec puisque les centres de divertissement Lego (Discovery Center) de Toronto et de Boston sont très différents en qui concerne l’offre de manèges.

Des manèges, et bien plus

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE Le train Duplo pour les tout-petits

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE La caserne de pompiers où il faut aller éteindre un feu

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE Le parcours de bateaux pirates 1 /3





Il y a bien sûr les classiques – le carrousel, le train, enrobés de l’univers Duplo de Lego –, parfaits pour les tout-petits. Des montagnes russes pour les plus grands, des manèges de sorciers volants, un bateau pirate. Et toutes sortes de défis et de modules de jeux dans l’univers Ninjago. L’été, il y a aussi la piscine à vagues et des jeux aquatiques pour se rafraîchir. Mais les longues files d’attente ne laissent aucun doute quant à la grande popularité des incontournables de l’endroit : l’école de conduite, où les enfants prennent le volant de petites voitures sur un circuit, la caserne de pompiers, où il faut diriger son camion pour aller éteindre un feu avec une lance à eau, ou encore l’académie des garde-côtes, où l’on apprend à manœuvrer un bateau. Si l’on veut vraiment tout essayer (et prendre des photos au côté de toutes les reproductions en Lego de ses personnages préférés), il faut compter au moins deux jours pour bien en profiter.

Du plaisir, beau temps, mauvais temps

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE Un des nombreux endroits où casser la croûte dans le parc d’attractions

Le parc est ouvert en tout temps, mais il faut savoir que si les manèges ne sont pas accessibles pendant plus de deux heures d’affilée en raison de la pluie, on peut avoir droit à un accès valide pour une autre journée. Cela dit, on s’est retrouvé au parc un jour de bruine et on a pu profiter des manèges sans problème. Sinon, on peut s’amuser à l’abri de la pluie à de nombreux endroits du parc puisqu’une grande quantité d’activités intérieures sont offertes, dont un manège qui suit un parcours rocambolesque à travers une usine Lego virtuelle. Il y a aussi un cinéma où sont diffusés de courts films Lego à plusieurs moments de la journée. Bref, on ne s’ennuie pas, même un jour de pluie. Et quand vient le temps de manger, on ne trouvera pas de grandes chaînes, mais bien du choix (pâtes, pizza, tacos, sandwichs, viennoiseries, desserts...).

Des défis pour stimuler sa créativité

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE Une ville miniature tout en Lego

PHOTO LAILA MAALOUF Les enfants peuvent participer à la construction d’un château fort. 1 /2



Se promener dans le parc est un vrai plaisir pour les yeux ; on trouve des constructions en Lego littéralement partout, les unes plus impressionnantes que les autres. De quoi faire rêver... Juste avant la sortie du parc, des villes miniatures comme New York, Las Vegas, Washington (et même le mont Rushmore) ont été reproduites avec des milliers de petites briques. Chaque section du parc possède également sa propre zone où les enfants (et leurs parents !) peuvent participer à la construction d’un château fort ou d’un bateau de pirates, ou encore laisser libre cours à leur imagination en pigeant dans des bols remplis de pièces de toutes sortes. On peut même s’inscrire à des ateliers, divisés par groupes d’âge, pour apprendre à construire un robot en Lego ou réaliser toutes sortes de défis pour les vrais passionnés.

Une nuit magique dans l’univers Lego

PHOTO LAILA MAALOUF, LA PRESSE L’hôtel Legoland, à un jet de pierre du parc d’attractions

Si l’on veut s’offrir la totale et être à deux pas du parc d’attractions pour arriver à temps au décompte précédant l’ouverture, on peut dormir à l’hôtel Legoland, juste à côté. Chaque nuitée donne droit à une journée au parc thématique (petit-déjeuner inclus). Et l’expérience est franchement épatante. Chaque étage possède une thématique – Ninjago, pirates, Friends, princesses et chevaliers – et les chambres sont entièrement décorées, jusqu’aux moindres détails, en plus d’être fournies en blocs de construction. Il y a même une chasse au trésor dans la chambre à l’arrivée. Dans le hall de l’hôtel, les petits peuvent aussi profiter du module de jeu entouré de piscines remplies de blocs Lego.

Les prix commencent à 54 $ US par personne pour un billet d’une journée au site et à 87 $ US par personne en incluant une nuitée à l’hôtel.