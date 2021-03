À la fin janvier, Air Canada, Transat A.T., WestJet et Sunwing avaient accepté de suspendre les vols vers les destinations soleil pour une période de trois mois — jusqu’au 30 avril — pour freiner la propagation de la COVID-19.

Air Canada rétablira des liaisons vers la Jamaïque, le Mexique et la Barbade dès le mois de mai alors que la période où les compagnies aériennes ont accepté de suspendre les vols vers les destinations soleil à la demande d’Ottawa sera terminée.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Selon les informations figurant sur le site web du plus important transporteur aérien au pays, trois vols par semaine seront offerts depuis Toronto vers Mexico à compter du 3 mai. Une liaison devrait être rétablie entre la Ville-Reine et Kingston, en Jamaïque, et à Bridgetown, à la Barbade, respectivement à compter du 5 et 9 mai.

À la fin janvier, Air Canada, Transat A.T., WestJet et Sunwing avaient accepté, à la demande du gouvernement Trudeau, de suspendre les vols vers les destinations soleil pour une période de trois mois — jusqu’au 30 avril — dans le cadre d’un effort visant à freiner la propagation de la COVID-19.

« Nous mettons à jour notre horaire pour l’été, mais cela est toujours assujetti aux restrictions liées à la pandémie, a souligné une porte-parole d’Air Canada, Pascale Déry. Nous surveillons l’évolution de la situation. »

En février dernier, dans le cadre d’une conférence téléphonique avec les analystes visant à discuter de ses résultats financiers, la compagnie aérienne avait souligné qu’elle s’attendait à ce que le gouvernement Trudeau remplace certaines mesures de quarantaine pour les voyageurs internationaux par un programme de test dans les aéroports.

Mme Déry a souligné que les vols réservés à compter du mois de mai pourraient être remboursés en cas d’annulation si « les services sont suspendus sans possibilité de solutions de rechange », comme le stipule la politique de la société.

En plus des vols vers des destinations soleil, Air Canada a également suspendu certaines liaisons vers les États-Unis et d’autres pays plus tôt cette année en raison de la faible demande de voyages.

Depuis Montréal, l’entreprise prévoit recommencer à offrir un vol quotidien vers l’aéroport new-yorkais de La Guardia à compter du 21 mai.

Pour sa part, Transat A.T, qui avait suspendu temporairement ses activités aériennes le 29 janvier, table désormais sur une relance progressive vers la mi-juin – échéancier qui pourrait être révisé. Des forfaits vers des destinations soleil sont offerts sur le site web d’Air Transat, avec des départs à compter du mois d’août.