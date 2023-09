De nombreux acteurs du tourisme national ont été couronnés cette semaine, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ayant remis plus d’une douzaine de prix d’excellence.

Le vignoble de l’Orpailleur pourra sabler le champagne (ou plutôt, ses bulles l’Orpailleur Brut !), puisque le parcours et l’influence de son fondateur Charles-Henri de Coussergues lui ont valu le prix Grand bâtisseur. Sans oublier la relève, puisque l’étudiant à l’ESG/UQAM et à l’ITHQ Léo Blain-Tremblay a remporté le prix Coup de cœur.

Concernant les autres principaux gagnants, du côté développement de l’offre et innovation, trois organismes se sont distingués, à savoir Tuque et bicycle expériences (à Québec), le Cirque de la Pointe-Sèche/Charcoal (près de Kamouraska) et Incubateur-Accélérateur nordique (réseau national, établi à Québec). Les efforts en matière de tourisme responsable et durable de La roulotte à patates de Gentilly et de la Société du réseau Économusée ont également été récompensés, tandis que le nouveau Sentier des cimes, dans les Laurentides, a été primé dans la catégorie tourisme accessible.